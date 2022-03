Panini porta in libreria il Ricettario di Friends

“Friends: Il ricettario ufficiale del Central Perk” è disponibile in libreria, fumetteria e online su Panini.it

E’ disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it ‘Friends: Il ricettario ufficiale del Central Perk’. Un regalo imperdibile per tutti i fan della serie, con oltre 50 ricette corredate da immagini ispirate ai piatti che hanno scandito le giornate di Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey. Fulcro di ogni proposta culinaria, dalle colazioni alle bevande, dai pranzi ai dolci, sarà l’iconico Central Perk l’iconico locale sede di tante puntate della serie.

Tanti i piatti contenuti nel volume firmato Panini Comics, come i biscotti “coniglietto glassato” di Rachel o le crostatine di frutta ed eggnog di Phoebe, senza dimenticare i pretzel “dì cheese” di Ross e l’energetico immunitario “non sto male!” di Monica. Ad arricchire il tutto, foto e citazioni della serie per replicare i piatti visti in televisione e ricordare le scene più divertenti entrate nella memoria di ogni amante della serie.

Prezzo: 25 euro

Pagine: 144

Rilegatura: Cartonato

Formato: 20.5X25.5 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online