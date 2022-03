Marcatura laser: cosa significa?

Nel senso più semplice, è un metodo permanente che sfrutta la potenza di un fascio di luce concentrato per lasciare un segno indelebile sulla superficie. In genere viene eseguita con laser pulsati, fibre a onde continue o laser UV La marcatura laser copre una vasta gamma di usi.

La marcatura laser è computerizzata ed elaborata ad alta velocità e lascia segni tracciabili in modo permanente su tutti i tipi di materiali diversi, inclusi titanio, acciaio, alluminio, rame, ceramica, vetro, plastica, legno e carta. I prodotti e le parti sono contrassegnati utilizzando testi (inclusi numeri di serie e codici componente) o informazioni leggibili dalla macchina (come barre, codici ID univoci o codici Data Matrix 2D) o immagini.

COME FUNZIONA LA MARCATURA LASER?

La marcatura laser utilizza il raggio di luce del laser per definire un’area di sostanza. Quando la trave è a contatto con la superficie del materiale e cambia le proprietà del materiale e il suo aspetto. Questo raggio è concentrato e punta su un’area di una dimensione specifica, consentendo al dispositivo di marcatura laser di produrre segni precisi, di alta qualità e ad alto contrasto che sono facili da leggere e scansionare su quasi tutte le superfici. Ciò consente alla marcatura laser di essere perfetta per le situazioni in cui la precisione e la permanenza sono essenziali per il successo.

Il termine LASER è in realtà l’abbreviazione di Light Amplification through the Stimulated Emission of Radiation. Un raggio laser inizia come un atomo e viene stimolato e rilascia particelle di luce. La luce può essere focalizzata e diretta verso l’area di marcatura laser. L’energia generata viene misurata in nanometri o lunghezze d’onda (NM). Maggiore è la lunghezza d’onda, maggiore è la potenza del raggio laser.

Ad esempio, un marcatore UV, ad esempio, che ha una lunghezza d’onda di circa 355 NM, ha una potenza inferiore per contrassegnare materiali sensibili al calore come vetro e plastica. Poiché i marcatori laser UV e altri dispositivi che rientrano nella categoria “laser freddo” producono meno energia, sono ideali per materiali organici o morbidi, poiché è meno probabile che causino bruciare il materiale. I laser a fibra, tuttavia, funzionano a 1070 NM, il che fornisce una potenza significativamente maggiore per contrassegnare materiali più robusti, come il metallo.

A differenza di altre tecniche di marcatura non permanente come il processo di stampa o le etichette, la marcatura laser non utilizza materiali di consumo e richiede poca manutenzione. Il nostro team fornisce supporto rapido e affidabile per i clienti e tempi di risposta di due ore e contrassegni di campioni gratuiti per garantire il massimo livello di uptime ed efficienza.

COME UTILIZZARE UNA MARCATURA LASER?

Esistono vari tipi di sistemi di marcatura laser e ognuno ha prestazioni diverse. Il metodo corretto per utilizzare il dispositivo dipende anche dai materiali su cui stai lavorando e dal software che stai utilizzando. MECCO offre una gamma di risorse che possono aiutarti nell’uso della macchina e nella risoluzione di qualsiasi problema, dai video passo dopo passo ai documenti completi.

Se si utilizza un dispositivo di marcatura laser è essenziale attenersi alle linee guida di sicurezza. Con una serie di misure preventive, come le custodie di sicurezza, la marcatura laser è un processo relativamente sicuro.

I VANTAGGI DELL’UTILIZZO DI UN MARCATORE LASER

I produttori possono trarre molti vantaggi dall’utilizzo della marcatura laser, indipendentemente dal fatto che si tratti dell’identificazione di base delle parti e del marchio o della completa tracciabilità che consente di seguire le parti dalla culla alla tomba. La marcatura diretta dei pezzi con macchine di marcatura laser produce segni di lunga durata e facilmente leggibili. I risultati di questi marchi di alta qualità sono:

• Maggiore efficienza nelle operazioni e produttività, riducendo al contempo sprechi di tempo ed energia. Maggiore efficienza operativa e produttività con meno sprechi e tempi di fermo macchina.

• Maggiore trasparenza e trasparenza in tutte le catene di approvvigionamento, la catena di approvvigionamento è più trasparente e responsabile.

• Minacce rischiose per la contraffazione di tipo aziendale e problemi di qualità.

• La garanzia che sia conforme agli standard del settore assicura che sia conforme alle normative del settore.