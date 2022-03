“Lettera a R.” è il nuovo singolo di Vins

Fuori “Lettera a R.”, il nuovo singolo del cantautore Vins: il brano disponibile online è estratto dall’Ep “Frammenti di vita”

Vins ha sempre avuto un rapporto molto particolare con la musica. L’ha sempre vista come una linea temporale che viaggia parallelamente ad un’altra, sulla quale, ha costruito mattone dopo mattone le sue certezze e realtà. Quando ha sentito il bisogno di staccarsi dal mondo, la musica riusciva a creare dal nulla una stradina perpendicolare che lo conduceva a lei. Ricaricava le batterie, si scrollava di tutte le ansie e paure, sfogava la sua rabbia, le sue delusioni grazie al suo potere. Quando ne aveva abbastanza tornava alla realtà, sapendo che quando voleva, quella stradina poteva di nuovo percorrerla per tornare di nuovo nel suo habitat preferito. Dice Vins:” Ci sono stati poi momenti dove il mondo reale mi bloccava, mi paralizzava in situazioni difficili da gestire. La musica in quel caso non mi abbandonava, si faceva forza e con la sua linea temporale andava ad incrociarsi per un istante a quella della realtà e dava alla luce piccoli frammenti di vita”.

Così nasce il suo piccolo album, sei frammenti di vita che raccontano momenti salienti del suo percorso. Un cerchio che si chiude a febbraio 2021 quando scrive “Lettera a R.”, brano che ha deciso di estrarre dall’ EP Frammenti di Vita perché è quello che maggiormente sente rispetto a gli altri, è quello più esplicito ed è quello che racconta la storia dell’unica persona che è riuscita a salvarlo dall’oblio totale.