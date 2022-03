Integratori alimentari: cardiologi lanciano avviso agli atleti

Monito dei cardiologi europei: gli integratori alimentari assunti per migliorare le prestazioni atletiche possono comportare rischi per il cuore

Gli integratori alimentari assunti per migliorare le prestazioni atletiche possono comportare rischi per il cuore, secondo una dichiarazione della European Association of Preventive Cardiology pubblicata sull’European Journal of Preventive Cardiology, una rivista dell’ESC.

“I supplementi nutrizionali sono comunemente visti come sostanze prive di rischi che possono migliorare le prestazioni”, afferma il documento. “Alcuni integratori alimentari, compresi vari estratti vegetali e “naturali”, possono rappresentare un grave rischio per la salute e gli atleti possono anche rischiare di contravvenire alle norme antidoping”.

“Gli atleti che usano gli integratori spesso non hanno alcuna conoscenza dei loro effetti sulle prestazioni sportive e sulla salute generale”, continua il documento. “È stato riferito che la maggior parte degli atleti riceve consigli nutrizionali da allenatori, colleghi atleti, membri della famiglia e amici, suggerendo che sono necessari interventi educativi di più ampia portata, in età precoce.”

Punti chiave per gli atleti che utilizzano integratori alimentari:

Un integratore naturale non è necessariamente un integratore sicuro.

Usare prodotti di produttori affermati con noti standard di buona qualità.

Gli atleti sono personalmente responsabili di tutte le sostanze che consumano.

L’ignoranza non è accettata come scusa in relazione a un test antidoping positivo.

Il position paper delinea gli effetti cardiovascolari durante lo sport di sostanze dopanti, farmaci prescritti e da banco, integratori legali per migliorare le prestazioni e farmaci sperimentali.

Il doping si riferisce all’uso di una sostanza o di un metodo potenzialmente pericoloso per la salute degli atleti o in grado di migliorare le loro prestazioni. Per fare un esempio, la morte tra gli atleti che si dopano con steroidi anabolizzanti e androgeni è stimato essere 6-20 volte superiore a quello degli atleti puliti, e circa il 30% di questi decessi può essere attribuito a cause cardiovascolari.

L’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) mantiene una lista di farmaci proibiti, ma le sostanze nutrizionali non sono incluse poiché molte sono non regolamentate e senza licenza. L’uso di integratori legali da parte degli atleti varia tra il 40% e il 100% a seconda dello sport e del livello di competizione. Destinati a migliorare le prestazioni e a dare un vantaggio competitivo, gli integratori legali includono caffeina, creatina, bevande energetiche/gel/barrette, succo di barbabietola e proteine.

“La caffeina è un primo esempio di una sostanza naturale considerata sicura”, ha detto il primo autore, il dottor Paolo Emilio Adami di World Athletics, l’organo di governo globale dell’atletica leggera. “Mentre la caffeina migliora le prestazioni, in particolare la capacità aerobica negli atleti di resistenza, il suo abuso può portare a una rapida frequenza cardiaca (tachicardia), disturbi del ritmo cardiaco (aritmie), pressione alta, e in alcuni casi morte cardiaca improvvisa”.

“La filosofia ‘più è meglio’, quando applicata all’uso della caffeina nello sport, può portare a effetti collaterali che superano i benefici delle prestazioni”, afferma il documento.

Molti atleti d’élite consumano quotidianamente una combinazione di integratori e il documento afferma: “Purtroppo, è pratica comune per gli atleti ignorare le raccomandazioni di dosaggio e utilizzare più farmaci contemporaneamente”. Gli sportivi dovrebbero essere consapevoli che l’uso di integratori li espone al rischio di ingerire sostanze proibite, poiché sono regolati come ingredienti alimentari e non sono soggetti ai rigorosi standard di sicurezza dei prodotti farmaceutici.

Il documento avverte che il desiderio e il consenso degli atleti di usare farmaci sperimentali che non si sono dimostrati sicuri negli esseri umani è potenzialmente ancora più rischioso dell’uso di steroidi o di altri farmaci proibiti. L’uso continuo di modulatori selettivi del recettore degli androgeni o peptidi “porta un rischio sostanziale per conseguenze dannose per la salute a lungo termine, che di solito sono sottovalutati dai loro promotori,” afferma il documento. Sottolinea inoltre che il doping genico per migliorare la forza, ridurre il dolore e riparare i tessuti è “previsto che si verifichi dietro le quinte con azioni protettive limitate e di conseguenza aumentati rischi per la salute” e “costituisce una grande minaccia di grande preoccupazione per il futuro della manipolazione delle prestazioni umane”.

Adami ha detto: “In molti casi gli sportivi usano un mix o un cocktail di sostanze per migliorare le loro prestazioni e l’interazione tra di esse può anche essere estremamente pericolosa. Tutte le sostanze dopanti sono rischiose e il loro uso come farmaci dovrebbe essere consentito solo se prescritto da un medico per trattare una condizione medica, quando non sono disponibili alternative terapeutiche, e seguendo i requisiti del Therapeutic Use Exemption (TUE). In base alla dose, alla durata dell’uso, e all’interazione con altre sostanze le conseguenze per la salute possono variare e in alcuni casi essere letali. Dal punto di vista cardiovascolare possono causare morte cardiaca improvvisa e aritmie, aterosclerosi e infarto, pressione alta, insufficienza cardiaca e coaguli di sangue”.

Fonte

https://academic.oup.com/eurjpc/article-lookup/doi/10.1093/eurjpc/zwab198