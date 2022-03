Guerra in Ucraina: ecco che significa la Z sui carri armati russi

Stanno facendo il giro del mondo le immagini del ginnasta russo con una “Z” impressa sul body. Ivan Kuliak ha gareggiato nella Coppa del mondo a Doha, ed è salito sul podio con la lettera bene in vista al fianco del vincitore, l’ucraino Illia Kovtun. La notizia ha sollevato numerose polemiche, tanto che la Federazione internazionale di ginnastica ha annunciato l’apertura di un procedimento disciplinare.

Ma cosa significa la “Z”?

La “Z” impressa anche sui carri armati, spiega la Dire (www.dire.it), è il simbolo dei sostenitori dell’invasione in Ucraina. È impressa sui carri armati e sui vari mezzi blindati russi, e non solo. Viene utilizzata anche dai civili, come segno di riconoscimento tra quelli che esprimono il sostegno alla guerra di Putin.

Il significato reale non è chiaro. Per alcuni la “Z” nasce da “Za pobedy” (per la vittoria). Per altri ha origine da “Zapad” (ovest). Come spiega il ricercatore russo Kamil Galeev, questo simbolo inventato solo pochi giorni fa è diventato un segno della nuova ideologia russa.