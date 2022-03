Francesco Monte online con un nuovo singolo

Il cantante pugliese Francesco Monte è online su tutte le piattaforme streaming con il nuovo singolo “Mi ricordo di te (Adrenalina)”

Dopo la collaborazione con lo storico leader dei Blue “Lee Ryan” in “Work This Out”, Francesco Monte torna con il nuovo singolo in italiano “Mi ricordo di te (Adrenalina)”.

Il brano è prodotto da Federico Baracco, Alessandro Costantini e Stefano Pigolotti, scritto da Francesco Monte, Debora Pagano, Kurt Royce e Giovanni Caracciolo e vede la partecipazione dei musicisti Mario Meli alle chitarre, Marcello Sutera al basso e Federico Baracco alla programmazione.

“Una canzone che mi appartiene nell’anima. Un team di professionisti mi sta permettendo di conquistare una consapevolezza musicale importante. Viviamo un momento difficile e grazie alla musica riesco a comunicare con il mio pubblico senza gossip” afferma l’artista.

Grazie alla collaborazione con il produttore Marcello Sutera Francesco Monte continua così il suo percorso da cantante. “Mi ricordo di te (Adrenalina)” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.