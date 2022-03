Saera in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo intitolato “Tu sei” feat. Masamasa

TU SEI è il nuovo singolo di SAERA, moniker della giovanissima cantautrice romana Sara Errante Parrino, feat. MASAMASA, fuori per Sbaglio Dischi (in distribuzione The Orchard). Questo terzo singolo, che segue i precedenti brani “Prima volta” e “Corpo Estraneo” feat. Puertonico, si sposta da sonorità R’n’b ad influenze più pop, mantenendo una scrittura matura e una voce ammaliante ci trascinano dentro un brano chill e avvolgente. Una relazione tossica, la consapevolezza di una malinconia inaspettata, i pianti in cameretta fanno di “Tu sei” un brano in cui è impossibile non ritrovarsi.

Il brano vanta la collaborazione con Masamasa, tra i più interessanti artisti della nuova scena, in bilico tra urban e cantautorato, capace di sperimentare e sorprendere come le sue puch-line mai banali.

“Tu sei” è il mio brano più contraddittorio. “Mi piace quando fai quello che sei” ma allo stesso tempo odio (anzi, odiavo) tutto il resto. Quando ho realizzato che starci male non aveva senso mi sono allontanata ed ho buttato giù dal letto i fazzoletti pieni di lacrime. Solo allora ho capito che le persone negative, per quanto importanti, non devono condizionare la mia vita. Con Fede (Masamasa) è stato tutto molto naturale. Abbiamo passato una giornata con Danny (Winniedeputa) a lavorare su questo brano e c’è stato un incastro perfetto delle idee di tutti e tre. La scrittura è stata spontanea, anche grazie al fatto che Fede lavora così, tutto improvvisato, in freestyle. Il sound che ne è generato si allontana leggermente dalle sonorità RnB presenti nei primi due miei brani virando verso un mood più pop. (Saera)

Quando sono arrivato da Winnie il pezzo aveva già una forma simile, ricordo che il ritornello mi aveva colpito: semplice e diretto. Ho improvvisato la mia strofa subito. Avevo una strana malinconia che mi ha portato a tirare fuori tutto in un attimo. (Masamasa)

BIO:

Saera, pseudonimo di Sara Errante Parrino, nasce a Roma nel ‘97. Cresciuta nel quartiere di Rebibbia, si avvicina alla musica dal 2012 e finito il liceo decide di intraprendere un percorso formativo studiando canto in Accademia. Influenzata da ascolti Pop, R&B e Black Music, decide di intraprendere un percorso di scrittura. Nel 2020 incontra Sbaglio Dischi e inizia il suo progetto solista.

SCOPRI IL BRANO: https://orcd.co/tusei