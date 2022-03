La guida di Giacomo Ebner aiuta i giovani a orientarsi tra leggi e diritti

Pensata da Giacomo Ebner, la “Guida galattica (e)norme per adolescenti” vuole aiutare i ragazzi a orientarsi tra leggi, norme, diritti e doveri di tutti i cittadini

‘Se non lo sai, fatti due domande’ e ‘Se non lo fai, non ti metti nei guai’: si intitolano così le due parti in cui è suddivisa ‘Leggi qui. Guida galattica (e)norme per adolescenti‘, pensata da Giacomo Ebner, magistrato e ideatore della Notte bianca della legalità, per aiutare i ragazzi a orientarsi tra leggi, norme, diritti e doveri di tutti i cittadini.

“L’idea di questa guida nasce dalla necessità percepita, da Giacomo Ebner nella sua esperienza di magistrato, educatore e scout, di una giustizia preparativa e non solo riparativa- spiega alla Dire Ester Di Napoli, curatrice del volume insieme a Roberto Maltoni e Silvia Melandri- La giustizia preparativa è quella che consente di evitare di commettere errori che possono avere conseguenze molto serie. È vero che i ragazzi hanno il diritto di sbagliare perché gli errori aiutano a crescere, ma ce ne sono alcuni che possono costare cari”.

La guida è composta da 67 schede che illustrano altrettante situazioni, fenomeni, norme e leggi con i quali tutti i ragazzi possono avere occasione di confrontarsi: dalla Costituzione alle principali istituzioni dello Stato, dai diritti al processo penale, dal sesso tra adolescenti alla separazione dei genitori. E ancora le norme e le regole da seguire quando si naviga online, quando si è alla guida, quando si affrontano questioni personali (bullismo, maltrattamenti, violenza di genere), di soldi, di sesso, di droga.

“Alla scrittura delle 67 schede hanno contribuito oltre 150 autori tra esperti che le hanno compilate e vip che le hanno commentate– prosegue la curatrice- Il commento da parte dei vip ha l’obiettivo di attrarre l’attenzione dei ragazzi e avvicinarli ai vari argomenti. Ci sono cantanti, attori, sportivi, youtuber, personaggi come Piero Angela. I vip in alcuni casi raccontano la loro esperienza o danno il proprio contributo senza ammonire, quanto offrendo uno spunto di riflessione o un’alternativa. Il messaggio che questa guida vuole trasmettere è di conoscenza e consapevolezza”.

Il volume, edito da Mondadori come riferisce la Dire (www.dire.it), è patrocinato dall’Associazione nazionale magistrati (Anm) che, in virtù di un protocollo con il ministero dell’Istruzione, distribuirà 6.000 copie in tutte le scuole che ne faranno richiesta. Gli istituti che chiederanno di ricevere il libro saranno invitati a partecipare al progetto-concorso, intitolato ‘Lex go’, che punta alla creazione di percorsi di giustizia positiva in chiave artistica sui temi della guida (graphic novel e musica). I migliori progetti saranno premiati in occasione della Notte bianca della legalità che si terrà a fine maggio, presso la sede della Corte di Cassazione.