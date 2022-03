Intima e casalinga: è la proposta di nozze degli italiani

Sondaggio Matrimonio.com, più della metà delle coppie italiane organizza una proposta di nozze ufficiale (67,3%). La proposta rimane un momento intimo della coppia

Parliamo del fatidico “Mi vuoi sposare?” che accompagna la proposta di nozze, con la quale la coppia sancisce la volontà di sposarsi e condividere il resto della propria vita insieme. Il rituale della proposta esiste già da secoli, si pensa dal Medioevo: originariamente, era abitudine che il futuro sposo concordasse le condizioni del matrimonio con il padre della sposa; nel caso in cui i due avessero raggiunto un accordo, lo sposo avrebbe dato al padre della sposa una sorta di anticipo. Successivamente, i ruoli si invertirono e diventò compito della sposa e della sua famiglia donare la famosa “dote”. Al giorno d’oggi sappiamo che non è più usanza lo scambio di beni e che, nella maggior parte dei casi, il protagonista di questo momento, insieme alla coppia, è l’anello di fidanzamento. Ma ogni proposta di nozze avviene con un anello? Dove? Chi prende l’iniziativa? Lo scopriamo insieme a Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, leader globale nel settore wedding.

Chi fa la proposta e dove?

Secondo un sondaggio di Matrimonio.com, più della metà delle coppie italiane organizza una proposta di nozze ufficiale (67,3%): nel 64,6% dei casi la fa lo sposo, nel 2,7% la sposa. Solo nel 32,7% non avviene ufficialmente perché la decisione viene presa insieme. La proposta rimane tendenzialmente un momento intimo della coppia: l’87%* dichiara infatti di averla fatta mentre si trovava da sola, l’8% in pubblico, il 5,6% in famiglia e il 4% in presenza di amici. Ma in quale luogo viene solitamente pronunciata la fatidica domanda? A conferma dell’intimità del momento, nel 46,8% dei casi avviene in casa; nel 19,1% all’aperto, nel 12% in un ristorante, nel 15,1% durante un viaggio. Il restante 7% dichiara di averla fatta in altri luoghi, come ad esempio in auto, durante il compleanno di uno dei due, nel luogo del primo bacio o nella città in cui hanno trascorso il primo week end insieme. Tra le reazioni più gettonate al sentire la fatidica domanda: emozione e lacrime (44,5%), risate (26,8%) e shock o sorpresa (18,9%). Inoltre, secondo il Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, il 38% mantiene l’usanza dello scambio dell’anello.

Qual è il mese preferito?

Secondo un sondaggio di Matrimonio.com, il mese preferito dalle coppie per fare la fatidica proposta è dicembre (17,7%), seguito dal mese di agosto (9,8%). Non stupisce in quanto si tratta di periodi di vacanza in cui la coppia si rilassa e prende una pausa dalla routine e dallo stress quotidiani, passando più tempo insieme al proprio partner e godendosi tempo di qualità insieme. Al terzo posto troviamo però proprio febbraio (9%): che il giorno di San Valentino sia l’occasione ideale per chiedere la mano della propria dolce metà? Seguono, a pari merito, settembre e luglio (8,1%).

Come si conoscono le coppie di oggi?

Secondo un sondaggio di Matrimonio.com, i luoghi di socialità sono i principali spettatori della romantica scintilla, nonostante la conoscenza attraverso app o siti di incontri rappresenti un trend in costante crescita. Ecco i dati nel dettaglio:

Tramite amici in comune (41,2%)

Tramite internet/social media (12,6%)

Al lavoro (11,9%)

In un luogo di formazione come scuola, università o master (10,4%)

In un bar/discoteca/festa (8,9%)

Tramite un hobby (5%)

Altro (9,9%)

Quali sono le ragioni che spingono le coppie a sposarsi?

Le ragioni che spingono le coppie a convolare a nozze, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, sono le seguenti: per la stragrande maggioranza delle coppie (75,5%) la ragione principale è il desiderio di portare la storia d’amore ad un livello superiore. La seconda ragione fornita dal 7,4% degli intervistati è quella di volersi sposare per formalizzare la relazione per i figli (1 coppia su 7 ha già dei figli prima di sposarsi). È interessante notare che il 4,5% delle coppie si sposa perché spinto dalla voglia di avere presto un figlio e dare così un quadro alla futura vita familiare.

*domanda con possibilità di selezionare più di una risposta tra quelle proposte.