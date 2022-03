I Casino Royale live al Festival FOG Triennale Milano

I Casino Royale tornano sul palco domenica 13 marzo per uno speciale appuntamento all’interno del prestigioso festival FOG Triennale Milano Performing Arts. Il gruppo cult di Alioscia Bisceglia sarà dal vivo insieme al Venaus Quintet dopo l’uscita a giugno 2021 dell’ultimo disco Polaris, con uno spettacolo ideato realizzato appositamente per FOG. Il live avrà inizio alle ore 19.30 e i biglietti sono disponibili su Vivaticket.

Dedicato alle più interessanti e coinvolgenti espressioni di teatro, danza, performance e musica, il festival, alla sua quinta edizione, conferma la propria vocazione internazionale e pluridisciplinare, producendo e ospitando artisti provenienti da tutto il mondo.

La band è pronta a portare sul palco un racconto sonoro che mette insieme i fili di una direzione estetica che la band insegue ormai da due anni. Uno spettacolo unico, con cui prosegue la propria ricerca di sonorità, stili e strumenti apparentemente decontestuali, ma che aggiungono i colori necessari a inseguire una direzione creativa tanto onirica quanto cinematica. I fili metropolitani del DNA urbano si fondono con quelli analogici degli archi del Venaus Quintet e con le percussioni dal sapore etnico di Miccolis, il tutto arrangiato e diretto dal M° Giorgio Mirto. Il concerto, così come “Polaris” sarà un viaggio verso qualcosa. Scenari visionari snocciolati attraverso brani classici, odierni e inediti dei Casino Royale.

Casino Royale nascono nel 1987 in una Milano post-punk e nei primissimi anni ‘90 ribaltano ogni punto di riferimento all’interno del loro suono, contaminandosi con le evoluzioni contemporanee dei generi già presenti nel loro DNA. Nel ‘95 partoriscono un disco che lascia il segno nella scena italiana, Sempre Più Vicini. Ricerca sonora, utilizzo dell’elettronica, un suono mai sentito da una band italiana che produce e crea in simultanea con una scena internazionale, non inseguendo però il sound del momento.

Nel ‘97 tornano da Londra con l’album CRX, dal suono elettronico e scuro, a cui seguiranno lavori ancora più oscuri e urbani che sembrano prodotti per un mercato futuro. Si fermano, si dividono, aprono un’etichetta e promuovono altri gruppi della scena, ripartono con progetti che puntano sulla diffusione della musica in rete quando internet va ancora a carbone. Con all’attivo una quindicina di lavori tra album in studio e dal vivo, nel 2020 tornano con QUARANTINE SCENARIO, concept album che racconta con suono ed immagini lo stato d’animo di una serie di artisti, produttori e performer.

Il 4 giugno 2021 pubblicano invece Polaris, una trentina di minuti di musica eclettica che spazia dalla canzone, alla composizione orchestrale e cameristica, dall’elettronica di radice europea a groove di derivazione black. Otto tracce per mezz’ora di musica intensa e suggestiva accompagnano l’ascoltatore attraverso un viaggio che spazia dalla canzone, al fascino orchestrale, dall’elettronica di radice europea al groove di matrice black.