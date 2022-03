Edo e i Riva insieme per il singolo “Buio”

Fuori per Futura Dischi il nuovo singolo BUIO. Dopo le loro esperienze a #XF2021, il cantautore Edo e la band dei Riva insieme

BUIO è il nuovo singolo dei RIVA ed EDO, in uscita il 18 febbraio per Futura Dischi. Il singolo segna il sodalizio musicale tra il giovanissimo cantautore e la band napoletana dopo le rispettive partecipazioni all’ultima edizione di X Factor.

Buio è l’urlo liberatorio di chi vuole uscire dal buio per dire a tutti: “eccomi, sono qui, e sono fiero di essere come sono”. Un dialogo con sé stessi, un viaggio nelle proprie paure che si conclude con la voglia di gridare, di accettarsi per come si è, con orgoglio e gratitudine.

Un passaggio musicale maturo e riflessivo in un featuring di due progetti complementari, che fanno dell’introspezione un pilastro della propria ossatura artistica.

BIO RIVA

I Riva sono in tre e sono napoletani. Ognuno di loro ha attraversato diverse vite e differenti esperienze artistiche. Il percorso inizia con un viaggio a Berlino nel 2018, dove completano il primo singolo – Ossa – di quello che sarà poi l’EP “Buona fortuna così” (suonivisioni/oyez! / 2019). Grazie a questo EP, MTV New Generation li nomina artisti del mese. L’approccio dei Riva alla musica è abbastanza atipico, o semplicemente moderno: non esiste un chitarrista, un tastierista o un bassista, ma i ruoli cambiano a differenza delle esigenze e dell’ispirazione. Nel 2020 iniziano a lavorare con Futura Dischi, per la quale a giugno 2021 esce “Ho fatto un po’ di cose”. L’ EP ottiene ottimi riscontri: il progetto riceve il supporto delle principali piattaforme digitali italiane, ottenendo inserimento in playlist editoriali come Indie Italia, Indie Triste, New Music Friday, e la copertina di “Scuola Indie”. A settembre 2021 iniziano la loro avventura a X Factor, fatta di importanti consensi e soddisfazioni, arrivando agli Home Visit nella categoria di Emma. Il loro nuovo capitolo musicale inizia con “La prima volta che ti ho incontrato” pubblicato lo scorso ottobre. Ad Aprile cominceranno il loro tour insieme a Gabriele Troisi che li porterà a suonare nelle principali città italiane.

BIO EDO

Edo, 22 anni. Dopo l’esordio a Xfactor intraprende la sua carriera da cantautore pubblicando un pezzo scritto insieme ai Riva. Le sue influenze spaziano da Guccini a Dalla, passando per Bon Iver e Damien Rice. Per lui la musica è un mezzo per raccontare a sé stesso e agli altri la propria umanità. La sua voce di ispirazione classica si adatta a una interpretazione contemporanea.

IG Riva: www.instagram.com/riva.png/

IG Edo: www.instagram.com/the_real.ed/