A Norcia ha aperto il Cantiere-scuola per la sicurezza

Inaugurato a Norcia il “Cantiere-scuola per la sicurezza”: un’opportunità rivolta a studenti e lavoratori edili neo-assunti per accrescere le loro competenze in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi

Ha preso ufficialmente avvio l’attività del “Cantiere-scuola permanente”, presso l’Istituto scolastico omnicomprensivo “De Gasperi-Battaglia” di Norcia. L’iniziativa, mirata alla formazione degli studenti e dei giovani lavoratori del settore edile, è stata realizzata grazie all’accordo siglato lo scorso 23 novembre a Norcia, tra Inail Umbria, Cesf di Perugia, Collegio dei geometri di Perugia, Anmil Umbria, Comune di Norcia, Provincia di Perugia, Officine Galletti e Istituto omnicomprensivo “De Gasperi-Battaglia”. Hanno aderito al progetto anche il Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma del 2016, Giovanni Legnini, il Formedil nazionale, Fbm Briziarelli Masciano e Kimia srl, oltre ai soggetti diretta emanazione di Cesf Perugia: Ance Perugia, Cna, Confartigianato, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.

Obiettivo del progetto è sostenere la formazione di prossimità. La sicurezza nei cantieri si fonda sulla corretta ed appropriata progettazione, attività che si deve sviluppare a partire dalla scuola, attraverso la piena conoscenza dei fattori rischio, delle misure per fronteggiarli e promuovendo la cultura sistemica della prevenzione. L’intento dei organizzatori è quello di sostenere la formazione di prossimità nei luoghi dove la cantieristica, in conseguenza dei provvedimenti del Pnrr e di quelli collegati alla ricostruzione dopo gli eventi sismici recenti, vede un’esponenziale attività di ripresa, con lo scopo di contribuire a creare figure professionali specializzate anche in materia di sicurezza e prevenzione.

In partenza corsi per studenti, lavoratori e disoccupati. Diversi i percorsi formativi on the job in partenza. Tra questi, il percorso di accompagnamento alla sicurezza degli studenti dell’Istituto tecnico geometri di Norcia, i corsi teorico-pratici per i lavoratori (formazione integrativa rispetto agli obblighi dell’art.37 TU 81/08), volti a garantire il maggior livello di sicurezza possibile a fronte anche della peculiarità della ricostruzione, e i corsi teorico-pratici sulla sicurezza nei cantieri e sulle tecniche edili, tenuti dall’ente bilaterale dell’edilizia di Perugia, rivolti a giovani disoccupati, per favorire il loro inserimento nelle imprese impegnate nella ricostruzione post-sisma 2016.

Ligi: “Una strategia formativa come volano di un’azione a sistema a favore della prevenzione”. “Il “Cantiere-scuola permanente” inaugurato oggi – ha sottolineato Alessandra Ligi, direttore regionale Inail Umbria – mira a sensibilizzare ulteriormente imprese e lavoratori sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con una strategia formativa che può costituire il volano di un’azione a sistema a favore della prevenzione. Il taglio del nastro – ha aggiunto – è avvenuto alla presenza dei rappresentanti di tutti i partner promotori del progetto”.