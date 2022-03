“Parigi può attendere” su Rai Movie: la trama del film

Diane Lane nella commedia “Parigi può attendere” in onda in prima serata su Rai Movie. Nel cast anche Arnaud Viard e Alec Baldwin

“Parigi può attendere”, commedia scritta e diretta da Eleanor Coppola, andrà in onda, sabato 5 marzo alle 21.10, su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre). Sposata da anni con un impegnatissimo produttore cinematografico, Anne accetta un passaggio da Jacques, socio in affari del marito, per raggiungere Parigi partendo da Cannes. In sua compagnia, la donna riscoprirà se stessa e la gioia di vivere. Nel cast Diane Lane, che interpreta la protagonista Anne, Arnaud Viard che veste i panni di Jacques e Alec Baldwin che interpreta Michael.