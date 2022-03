Nuova scoperta sul diabete dopo la gravidanza

Ricerca: nelle donne che hanno avuto figli, quattro biomarcatori correlati al grasso corporeo sono collegati al rischio di diabete di tipo 2

Nelle donne che hanno avuto figli, quattro biomarcatori correlati al grasso corporeo sono collegati al rischio di diabete di tipo 2 e per uno di questi l’associazione differisce in funzione dello stato del diabete gestazionale, secondo quanto emerso in uno studio pubblicato sulla rivista Obesity.

In un gruppo di donne che hanno avuto figli, l’alanina aminotransferasi e il tessuto adiposo viscerale sono risultati positivamente associati al diabete di tipo 2 incidente e l’adiponectina inversamente associata, indipendentemente dal pregresso diabete gestazionale. La leptina è stata positivamente associata allo sviluppo del diabete per le donne senza diabete gestazionale, ma inversamente associata per quelle che l’hanno avuto.

Il diabete gestazionale colpisce dal 10 al 15% per cento delle donne in gravidanza e comporta un rischio fino a sette volte maggiore di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto alle donne senza una storia di diabete gestazionale. Nel Diabetes Prevention Program, durante i primi 3 anni dell’intervento il tasso di progressione al diabete nelle donne con una storia di diabete gestazionale nel gruppo placebo era molto più alto rispetto alle donne senza una storia di diabete gestazionale (rispettivamente 15,2 vs. 8,9 casi ogni 100 anni/persona), nonostante livelli simili di glicemia al basale. Sia la resistenza all’insulina che la ridotta funzione delle cellule β contribuiscono allo sviluppo del diabete gestazionale e del successivo diabete di tipo 2, ma i meccanismi specifici responsabili rimangono poco conosciuti, hanno premesso gli autori.

«Non comprendendo quali fattori contribuiscono alle differenze nel rischio di diabete di tipo 2 in base alla pregressa storia di diabete gestazionale, abbiamo condotto questo studio per capire se i marcatori del grasso corporeo contribuiscono in modo diverso allo sviluppo del diabete di tipo 2 in presenza o meno di pregresso diabete gestazionale» ha affermato il primo autore dello studio Pandora Wander del VA Puget Sound Health Care System e del dipartimento di medicina dell’Università di Washington, Seattle.

Analisi su donne che hanno partorito in passato

I ricercatori hanno analizzato i dati di 1.711 donne che avevano partecipato al Diabetes Prevention Program e avevano partorito in precedenza (età media 49,8 anni, in media 12 anni dopo il parto), valutando i biomarcatori correlati all’adiposità leptina, adiponectina, globulina legante gli ormoni sessuali e alanina aminotransferasi per tutti le partecipanti e le aree di tessuto adiposo viscerale e sottocutaneo nella regione L2-L3 e nella regione L3-L4 mediante tomografia computerizzata per 477 donne.

Il Diabetes Prevention Program era uno studio condotto in 27 centri clinici negli Stati Uniti, controllato e randomizzato, progettato per determinare se l’intervento sullo stile di vita o la terapia farmacologica (metformina) avrebbero impedito o ritardato l’insorgenza del diabete di tipo 2 in individui ad alto rischio di sviluppare la malattia.

Biomarcatori correlati al rischio di diabete

Dopo un follow-up medio di 12,9 anni si sono verificati 871 nuovi casi di diabete di tipo 2 ed è stata rilevata un’associazione positiva tra alanina aminotransferasi (P=0,024), tessuto adiposo viscerale L2-L3 (P=0,009) e L3-L4 (P=0,004) e diabete di tipo 2, mentre hanno osservato un’associazione inversa con la concentrazione di adiponectina (P<0,001).

Nell’intera coorte non è stata osservata alcuna associazione tra concentrazione di leptina, un ormone polipeptidico secreto dal tessuto adiposo bianco in proporzione alla massa grassa totale e che agisce nel cervello per ridurre l’assunzione di cibo e aumentare il dispendio energetico, e diabete di tipo 2. Tuttavia, dopo rimodellamento in base allo stato di diabete gestazionale, i ricercatori hanno scoperto che un aumento di 1 deviazione standard nella concentrazione di leptina era positivamente associato al rischio di diabete di tipo 2 tra le donne senza diabete gestazionale (HR=1,126, P=0,016) e inversamente associato tra quelle con pregresso diabete gestazionale (HR=0,776, P=0,013).

«Siamo rimasti sorpresi dal fatto che la relazione tra leptina e diabete incidente fosse diversa nelle donne con e senza diabete gestazionale. Il nostro studio non può spiegare questa diversità, ma possiamo fare delle ipotesi» ha detto Wander. «La massa grassa corporea totale e i livelli di leptina sono strettamente correlati e livelli elevati di grasso corporeo, in particolare quello addominale, rappresenta un fattore di rischio per il diabete di tipo 2».

«Ma i livelli di leptina sono stimolati anche dall’insulina e le donne con una storia di diabete gestazionale hanno spesso una capacità più limitata di secernere insulina rispetto a quelle che non l’hanno avuto. Quindi, potrebbe essere che una volta che la capacità di secernere insulina diventa sufficientemente bassa, si perda parte della correlazione con il grasso corporeo» ha concluso.

Riferimenti

Wander PL et al. Adiposity, related biomarkers, and type 2 diabetes after gestational diabetes: The Diabetes Prevention Program. Obesity (Silver Spring). 2022 Jan;30(1):221-228. Leggi