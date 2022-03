Gli Ordini dei Farmacisti della Lombardia diventano “social”: un Progetto della Federazione Lombarda promuove informazione certificata e contrasto alle fake news

Gli Ordini dei Farmacisti della Lombardia aprono una finestra sui social grazie a un progetto promosso dalla Federazione Lombarda per contrastare la disinformazione sui social network e favorire l’interazione tra i professionisti che operano sullo stesso territorio.

Il Progetto si articola in 10 gruppi Facebook, uno per ogni Ordine provinciale, coordinati da una regia unica regionale. I gruppi, ai quali nelle prime due settimane hanno già aderito oltre 2mila farmacisti degli oltre 13.800 iscritti agli Ordini provinciali della Lombardia, costituiscono uno spazio virtuale per tenersi informati sulle tematiche e notizie di interesse comune per tutti i farmacisti lombardi, dando al tempo stesso la possibilità a ciascun Ordine di alimentare le conversazioni con notizie e iniziative ad hoc, riferite al contesto provinciale. Infine, è attivo un innovativo servizio di monitoraggio delle fake news diffuse sui gruppi non ufficiali, dove spesso si diffondono informazioni parziali o inesatte che rischiano di sostituirsi alle notizie provenienti da fonti istituzionali.

“I social network hanno imposto nuove modalità di comunicazione che inevitabilmente interessano anche i farmacisti, specie in uno scenario, come quello attuale, in continua evoluzione sul fronte delle misure di contrasto alla pandemia che vedono la nostra Professione fortemente coinvolta”, afferma Andrea Mandelli, Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia. “Avere una presenza social declinata sul contesto locale ma con una regia unica regionale consente di veicolare un’informazione puntuale e affidabile, ma anche, tramite i singoli Ordini, di intercettare le questioni di maggior interesse sollecitate dal territorio”.

“Oltre alle notizie di interesse per la Professione, che spaziano dall’ambito farmacologico alla normativa sanitaria, il Progetto dà ai farmacisti l’opportunità di confrontarsi su aspetti concreti della vita in farmacia, di scambiarsi informazioni, organizzare collaborazioni. Un’agorà virtuale che ci auguriamo possa accogliere un’adesione sempre più ampia da parte dei farmacisti lombardi”, continua il Presidente Mandelli.

Il Progetto si avvale di un board di farmacisti ed esperti in comunicazione cui è affidata la selezione delle notizie, la gestione del canale e il monitoraggio dei Gruppi non ufficiali in ottica di contrasto alle fake news.

“Un connubio necessario, quello tra farmacisti e comunicatori, per assicurare un’informazione puntuale ma al tempo stesso immediata, attraente ed esaustiva, secondo le modalità proprie del canale, spiega Davide Petrosillo, Segretario della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia e Responsabile del Progetto. “L’invito a tutti i colleghi farmacisti è di seguirci per restare aggiornati e far crescere la nostra comunità”.