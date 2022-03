Fuori il nuovo singolo firmato Dydo

Comincia alla grande il nuovo anno del rapper Dydo: “Nel Mio Disordine” è un brano introspettivo a cavallo fra rock e rap, che conferma il sodalizio con il produttore e chitarrista Alfredo Grassi e segna l’inizio della collaborazione del rapper con il chitarrista Anthony Valentino e il bassista Leo Rizz.

In questa nuova canzone,affronta il tema del disordine interiore che ognuno di noi scopre quando si ferma a riflettere sul proprio cammino: delusioni, sconfitte, paure e rabbia si alternano nella memoria, generando nell’anima un mix di “emozioni in disordine”, come le chiama Dydo. Se si ha il coraggio di guardarle negli occhi, ci possono portare a una vera e propria rinascita.

La produzione musicale di “Nel Mio Disordine” è stata curata da Anthony Valentino e Leo Rizz, con il supporto di Alfredo Grassi nel ruolo di arrangiatore e direttore artistico. Con questa collaborazione il rap di Dydo si fonde con l’anima rock del team Anthony Valentino, Leo Rizz e Alfredo Grassi, mettendo in comunicazione due universi musicali differenti per un risultato di grande energia. “Nel Mio Disordine” potrebbe rappresentare il primo capitolo di una lunga storia, che questo team potrebbe regalarci nel prossimo futuro.

Le 4 anime si muovo artisticamente sotto l’ala protettiva del super collettivo TimeTrack Factory, il quartier generale che ha sede a Bergamo in cui il team ha registrato il brano e che curerà la promozione del brano “Nel mio disordine”

“Nel mio disordine trovo me stesso, indosso il coraggio di un disordine perfetto”. Dydo