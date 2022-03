FAI Conftrasporto: Carlotta Caponi è il nuovo Segretario Generale

FAI Conftrasporto, l’umbra Carlotta Caponi è il nuovo Segretario Generale. Giorgio Mencaroni: “Grande risultato personale, orgoglio per l’imprenditoria regionale”

“La nomina di Carlotta Caponi come Segretario Generale FAI, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani di Conftrasporto Confcommercio, è certamente un prestigioso risultato personale, ma anche motivo di orgoglio e soddisfazione per gli imprenditori umbri”, commenta il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni.

“Abbiamo potuto apprezzare la sua competenza imprenditoriale e il suo impegno nel mondo associativo come segretario regionale di FAI Umbria Confcommercio. Competenze e impegno che sicuramente saranno ora spesi generosamente in campo nazionale.

A Carlotta Caponi le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il sistema Confcommercio Umbria, che non farà mancare il suo sostegno per questa nuova impegnativa impresa, in un momento particolarmente delicato per il comparto e per il Paese”.