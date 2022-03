Ed Sheeran e Taylor Swift duettano in un nuovo singolo

Taylor Swift è nel nuovo singolo di Ed Sheeran, “The Joker and the Queen”. I due tornano a collaborare: il brano è l’ennesimo di un’amicizia corredata da tanti duetti

“The Joker and the Qeen” è il nuovo singolo di Ed Sheeran. Arriva su tutte le piattaforme in versione rinnovata con Taylor Swift. È stato lo stesso cantautore ad annunciarlo su Instagram. Il brano è il nuovo estratto da “=” ovvero “Equals”, il disco uscito lo scorso 29 ottobre.

La canzone

“The Joker and Queen” è una delle ballad che l’interprete di “Shape of you” ha scritto ispirandosi alla sua Musa, la moglie Cherry. Nel testo racconta l’amore per la compagna, utilizzando le carte da poker come metafora. Il Jolly e la Regina, solo apparentemente incopatibili.

La canzone, però,è l’ennesima collaborazione tra i due amici di sempre Sheeran e Swift. I due hanno più volte cantato insieme nei brani dell’artista. Nella lista “Run”, “Everything has changed” ed “End Game”.

Ed Sheeran brilla ai Brit Awards

In attesa di pubblicare il nuovo brano, ieri sera Ed Sheeran ha brillato ai Brit Awards, i premi della musica anglosassone che si sono tenuti la scorsa notte al Millenium Dome di Londra. L’artista, oltre ad aver vinto nella categoria “Songwriter of the year”, si è esibito con due pezzi del suo ultimo disco. Tra questi proprio “The Joker and the Queen” e “Bad Habits” con i Bring me the horizon.

Ecco le performance ↓