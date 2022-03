A Milano rimosso “Il suicidio di Putin” di aleXsandro Palombo

A Milano subito rimossa “Il suicidio di Putin”, l’opera prodotta in serie dell’artista contemporaneo aleXsandro Palombo

Il Presidente russo Vladimir Putin con la pistola puntata alla tempia in una nuova serie di opere contro la guerra dell’artista aleXsandro Palombo apparse in vari punti del centro di Milano. Le serie sono state state rimosse in pochissime ore.

“Queste opere sono state rimosse in pochissimo tempo, evidentemente l’azione repressiva e censoria di Vladimir Putin ha effetti anche nella nostre città. Questo non fermerà la nostra libertà di espressione e l’arte come voce a sostegno del popolo ucraino” ha dichiarato aleXsandro Palombo.

A proposito dell’artista

aleXsandro Palombo, artista contemporaneo e attivista, riconosciuto nel mondo per le sue opere satiriche, riflessive e irriverenti che si concentrano sulla cultura pop, la società, le disuguaglianze, l’inclusione e la diversità, l’etica e i diritti umani.

Acquisizione dal Museo delle Arti Decorative del Louvre di Parigi

Da Marzo 2021 la serie di opere sulla violenza di genere “Just Because I Am a Woman”, apparsa sui muri di Milano nel 2019 con i volti delle donne della politica mondiale è stata acquisita dal Museo delle Arti Decorative del Louvre di Parigi entrando a far parte della collezione nazionale. “Queste opere apportano un arricchimento di qualità ai nostri fondi entrando così nelle collezioni nazionali” riporta il documento del Museo delle Arti Decorative.

Tra le sue serie più popolari:

“Breast Cancer Survivor” con le eroine dei cartoon sopravvissute al cancro al seno

“What kind of man are you?” sulla violenza domestica

“The Simpsons go to Auschwitz” sulla tragedia dell’Olocausto

“Who’s Next? The black Simpsons” sul razzismo in America

“Break the Silence” con le celebrità come Kim Kardashian e Angelina Jolie vittime di abusi

Tra le sue ultime opere:

“Prince Charming doesn’t exist” l’opera che ritrae Lady Diana e il Principe Carlo

«Who is next» i Simpson neri antirazzisti, tributo a George Floyd

“Papa Francesco Clochard”