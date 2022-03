Steatosi epatica non alcolica: buoni risultati con resmetirom

Arrivano ottimi risultati dal trattamento orale sperimentale resmetirom in pazienti con steatosi epatica non alcolica

Il trattamento orale sperimentale resmetirom in pazienti con steatosi epatica non alcolica (NAFLD) ha raggiunto gli endpoint primari e secondari chiave dello studio di fase III MAESTRO-NAFLD-1.

Oltre a dimostrare che resmetirom è sicuro e ben tollerato a entrambe le dosi valutate, i risultati hanno anche dimostrato che i pazienti con presunta steatoepatite non alcolica (NASH) hanno ottenuto riduzioni “significative e clinicamente rilevanti” del grasso epatico e dei lipidi aterogenici. E’ quanto evidenzia la società Madrigal Pharmaceuticals le cui azioni sono aumentate di oltre il 18% subito dopo tale annuncio.

La NAFLD è una condizione in cui il grasso in eccesso viene immagazzinato nel fegato; non è causata da un uso eccessivo di alcol. La NAFLD è una delle cause più comuni di malattie del fegato negli Stati Uniti ed è un precursore della NASH, una grave malattia epatica progressiva che induce infiammazione cronica, con conseguente fibrosi progressiva che può portare a cirrosi, eventuale insufficienza epatica, cancro e morte. Non ci sono terapie approvate per la NASH oltre agli aggiustamenti dello stile di vita.

I dati di fase III dello studio MAESTRO-NAFLD-1 , primo dei due in fase avanzata, valutano il resmetirom per questa indicazione.

Resmetirom, noto anche come MGL-3196, è un agonista del recettore dell’ormone tiroideo (THR)-β diretto al fegato progettato per migliorare la NASH aumentando il metabolismo dei grassi epatici e riducendo la lipotossicità.

Quasi 1000 pazienti sono stati randomizzati nello studio MAESTRO-NAFLD-1 per ricevere resmetirom orale una volta al giorno 80 mg o 100 mg, o placebo. I partecipanti idonei presentavano tre fattori di rischio metabolico, fibrosi epatica e contenuto di grasso epatico dell’8% o più sulla frazione di grasso di densità protonica di imaging a risonanza magnetica (MRI-PDFF).

Considerando l’outcome primario, calcolato sulla base di 969 pazienti, Madrigal ha affermato che la frequenza di eventi avversi gravi è stata simile in tutti i bracci di trattamento per un periodo di 52 settimane.

Il tasso di pazienti che hanno manifestato almeno un evento avverso emergente dal trattamento (TEAE) variava dall’81,8% per il placebo all’88,4% nel gruppo trattato alla dose di 80 mg.

Anche i TEAE caratterizzati come Grado 3 o superiore si sono verificati a tassi simili nei tre gruppi, con la dose di 80 mg che è stata la più bassa all’8% e che è salita al 9,1% per il placebo.

Madrigal non ha specificato quanti abbandoni dello studio ci sono stati a causa di eventi avversi per ogni singolo gruppo, ma ha affermato che ci sono stati 21 eventi totali, per un tasso di interruzione complessivo del 2,17%.

Gli eventi avversi segnalati più frequentemente tra i pazienti trattati con resmetirom sono stati tipicamente diarrea lieve o aumento della frequenza delle feci all’inizio della terapia, che si sono verificati rispettivamente nell’ 9% e nel 17% rispetto al tasso di placebo nei gruppi di dosaggio 80 mg e 100 mg, rispettivamente.

Gli studi proseguono

Nel frattempo, 943 pazienti sono stati inclusi in una popolazione intent-to-treat modificata per valutare gli endpoint secondari. Madrigal ha affermato che resmetirom ha fornito “riduzioni significative” rispetto al basale del grasso epatico misurato mediante risonanza magnetica-PDFF e ha ridotto i lipidi aterogenici, inclusi colesterolo LDL, ApoB e trigliceridi.

Le riduzioni MRI-PDFF alla settimana 16 sono state -41% e -48% rispettivamente per i gruppi di dosaggio da 80 mg e 100 mg, rispetto a -6% per il placebo. Inoltre, la dose da 100 mg è stata associata a un calo del -14,4% del colesterolo e del -16,6% dell’ApoB alla settimana 24, mentre i cali per il gruppo della dose di 80 mg sono stati leggermente meno ripidi.

Lo studio ha incluso anche una coorte di pazienti non cirrotici che sono stati randomizzati a resmetirom 100 mg in concomitanza con i bracci in doppio cieco. La riduzione MRI-PDFF in questo gruppo è stata del -49% rispetto al basale, mentre i livelli di colesterolo e ApoB sono diminuiti rispettivamente del 21% e del 22%.

Madrigal ritiene che i due studi combinati aiuteranno a supportare l’approvazione accelerata del resmetirom per il trattamento della NASH con fibrosi significativa.