Siena Jazz protagonista a marzo ad Amsterdam

Cinque studenti di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz saranno alla fine di Marzo, ad Amsterdam, alla fase finale del KEEP AN EYE INTERNATIONAL JAZZ AWARD 2022

Un quintetto di studenti provenienti dai corsi biennali di specializzazione di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz parteciperà alla fine di Marzo, ad Amsterdam, alla fase finale del prestigioso KEEP AN EYE INTERNATIONAL JAZZ AWARD 2022, un concorso per giovani nuovi talenti provenienti dalle più blasonate istituzioni mondiali nella formazione della musica jazz.

E’ la seconda volta che l’Accademia Siena Jazz riceve questo importante riconoscimento internazionale e quest’anno gli studenti di Siena Jazz sono stati invitati alla fase finale insieme agli studenti provenienti da The School of Jazz & Contemporary Music at the New School di New York, dalla USC Thornton School of Music di Los Angeles, dalla Escola Superio de Música de Catalunya di Barcelona e da quelli del Conservatorium van Amsterdam di Amsterdam, che ospiteranno l’evento.

I musicisti invitati, insieme alle altre band finaliste, avranno il compito di arrangiare e suonare una loro versione di un brano dell’artista a cui è dedicato il concorso di quest’anno: Charles Mingus.

Le band finaliste si esibiranno al celebre locale Bimhuis di Amsterdam la sera del 30 marzo 2022. La giuria internazionale sarà formata da famosi musicisti, giornalisti e direttori di festival jazz ed i premi in palio saranno sia in denaro, (primo premio un assegno di 2500 euro), che partecipazioni ad importanti workshop del settore che si terranno a New York ed Amsterdam.

Questi gli studenti che faranno parte del quartetto di Siena Jazz: Lorenzo Simoni, sax alto; Giacomo Serino, tromba; Federico Frassi, pianoforte; Giulio Scianatico, contrabbasso; Simone Brilli, batteria.

Oltre alla serata finale gli studenti, nei giorni precedenti avranno l’opportunità di partecipare a masterclass e a band coaching con tutor internazionali e a varie jam session.

Riguardo all’invito a questo evento, fra i più prestigiosi del settore, e per il riconoscimento internazionale che ciò rappresenta per Siena e per l’Italia, il direttore artistico e didattico di Siena Jazz, Franco Caroni, ha dichiarato:

“È un onore che diffonderà ulteriormente l’immagine di altissima formazione che l’istituzione senese possiede ormai da molti anni, e che aiuterà Siena Jazz a incrementare le iscrizioni di giovani talenti europei ed extra europei ai nostri prossimi corsi Triennali e Biennali di specializzazione. Si tratta di una nuova spinta per la nostra città verso un’immagine sempre più forte e contemporanea della valorizzazione delle eccellenze Musicali e Turistiche del nostro territorio”.

Il KEEP AN EYE INTERNATIONAL JAZZ AWARD è organizzato dalla Fondazione Keep an Eye, che ha come obiettivo quello di dare un sostegno finanziario ai giovani artisti di talento, aiutandoli a realizzare le loro idee, approfondire ed espandere il loro talento e creare per loro nuove opportunità che altrimenti non sarebbero possibili.

Siena Jazz

Accademia Nazionale del Jazz

Fortezza Medicea, 10

53100 – Siena

www.sienajazz.it