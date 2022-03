“Reset” è il nuovo album della Piccola Orchestra Popolare

Dopo due anni e due album solisti, si ritorna in concerto con la Piccola Orchestra Popolare e la realizzazione di un nuovo album in studio

Chi volesse partecipare alla realizzazione può farlo da ora partecipando su produzionidalbasso.com, la piattaforma crowdfunding che più ci assomiglia per lo spirito dei progetti che da sempre porta con sé.

https://sostieni.link/30741

Cliccando sul menù “Ricompense” (da smartphone) o sulla colonna a destra se stai guardando la pagina dal tuo PC, troverai la possibilità di fare una donazione libera oppure di scegliere tra le varie ricompense.

Qualunque sia la tua scelta, riceverai subito direttamente alla tua mail il singolo “Reset!” in formato mp3

Si riparte finalmente…che dici, sali anche tu con noi in questa nuova avventura?

Abbiamo realizzato questa copertina che rappresenta per noi il sentimento con cui vogliamo affrontare il futuro, energia e gentilezza, la potenza della musica folk tra fiori e strumenti musicali come atto collettivo di rinascita. Lo dobbiamo a noi e alle nuove generazioni!

Un nuovo album per ripartire, per ritornare ad abbracciarci dietro ad un palco, per dire che siamo riusciti a non dimenticarci, a creare una grande, vera famiglia e soprattutto a restare uniti in un momento così delicato! Per questo sarà un album collettivo, con brani energici e pieni di vita, grazie alle sonorità folk e popolari che da anni portiamo sui palchi d’Italia e d’Europa.

RESET! sarà un album che parlerà di vita, di futuro, di speranza, perché al di fuori dagli schermi quotidiani esiste un mondo che va oltre la rabbia, oltre il cinismo, oltre l’indifferenza. È il mondo che da anni incontriamo ai nostri concerti, fatto di volti, di persone in carne ed ossa, un mondo che desidera il confronto e lo scambio con rispetto e la determinazione di chi ogni giorno non si arrende ma cerca insistentemente nuove possibilità. Tutto questo esiste ancora e noi ve lo racconteremo!