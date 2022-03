LEDEFF festeggia la Primavera con la capsule collection Zodiac

Il 20 marzo 2022 equinozio di Primavera e Giornata Internazionale dell’Astrologia: LEDEFF festeggia con la capsule collection Zodiac

LEDEFF, brand italiano fondato dalle sorelle Barbara e Luigia de Felice, celebra il 20 marzo, equinozio di primavera e Giornata Internazionale dell’Astrologia con Zodiac, una capsule collection composta da borse, portachiavi e cinture, dedicata ai segni dello zodiaco.

La capsule Zodiac, iconica e continuativa, è coloratissima e altamente personalizzabile. È infatti possibile scegliere tra diversi colori, dall’azzurro al lime, al giallo brillante, passando per il burgundy e il verde scuro, fino al classico nero. Ma non solo, è possibile scegliere il segno zodiacale desiderato da applicare sulla borsa e gli accessori.

Ciascun segno zodiacale viene disegnato a mano e realizzato in ottone finitura oro nelle antiche fonderie napoletane. Successivamente viene lavorato da artigiani specializzati che conferiscono un effetto anticato.

Il segno zodiacale, dall’ispirazione retrò, viene poi applicato come un antico gioiello sulla borsa Eclittica e gli accessori.

Con una forma che ricorda una costellazione, da qui il nome Eclittica, questa preziosa borsa è in pelle e dettagli tono su tono in velluto, tessuto proveniente dall’arredamento luxury, selezionato tra le più note case di interior design.

La collezione ha come ispirazione una cintura vintage appartenente alla nonna delle sorelle de Felice, decorata con borchie raffiguranti i dodici segni zodiacali. Affascinate da questo particolare accessorio, le sorelle Barbara e Luigia, hanno utilizzato le borchie originali come calco per realizzarne di nuove.

Il gusto, la femminilità delle epoche passate e un tocco contemporaneo si fondono nelle borse LEDEFF, la cui storia nasce da antichi bauli pieni di stoffe, abiti e accessori. Quelli che nonna Rosaria, figlia d’arte di una nota sartoria napoletana di inizio ‘900, lascia alle sue nipoti, le sorelle Barbara e Luigia de Felice, fondatrici del brand.

I prodotti LEDEFF sono acquistabili online sull’e-commerce ufficiale: ledeff.it.

Lo showroom ha sede a Napoli in Via Domenico Morelli 7, a due passi dal celebre Lungomare Caracciolo.