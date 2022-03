“La promessa dell’alba” su Rai 3: la trama del film

In prima Tv su Rai 3 il film “La promessa dell’alba” di Eric Barbier. Nel cast: Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon

Rai 3 trasmetterà venerdì 4 marzo, alle 21.20, in prima visione tv, il film di Eric Barbier “La promessa dell’alba”, con Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon. Dalla difficile infanzia in Polonia passando per l’adolescenza a Nizza, per poi arrivare alla carriera da aviatore in Africa durante la seconda guerra mondiale.

Romain Gary ha vissuto una vita straordinaria. Ma questo impulso a vivere mille vite, a diventare un grande uomo e un celebre scrittore è merito di Nina, sua madre. Sarà proprio il folle amore di questa donna, possessiva ed eccentrica, che lo porterà a diventare uno dei più grandi romanzieri del ventesimo secolo.