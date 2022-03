Fabio Mariani in libreria con “Attentato a Porta Pia”

“Attentato a Porta Pia” è il titolo del nuovo romanzo di Fabio Mariani, ultimo arrivato tra le pubblicazioni delle Edizioni Horti di Giano

Attentato a Porta Pia è il titolo del nuovo romanzo di Fabio Mariani, ultimo arrivato tra le pubblicazioni delle Edizioni Horti di Giano. Un giallo internazionale fluido nello stile e strutturato in modo da incatenare in una lettura piena di indizi. Disponibile sul sito dell’editore (www.hortidigiano.com), in tutti gli store online e nelle librerie.

Cosa è accaduto realmente nell’ambasciata inglese a Roma? Insolito è stato il modo in cui le istituzioni hanno silenziato la questione. Eppure il terrorismo ha toccato il cuore della capitale italiana generando un’atmosfera di sospetto e una insicurezza uniche. A distanza di più di un anno dal tragico evento, i familiari del funzionario scozzese, stanchi di attendere l’esito delle farraginose indagini delle forze dell’ordine inchiodate in uno stallo sospetto, chiedono ad Alvaro Landini, titolare dell’agenzia investigativa Elefante, di far luce sul caso. Lui, stanco di una esistenza che lo aveva costretto a rinnovarsi dopo la perdita del lavoro a metà della sua carriera in una multinazionale, aveva anni prima deciso di aprire l’agenzia; ma un incidente che aveva messo a rischio la sua vita, lo aveva portato a optare per il ritiro e provare a godersi la meritata pensione. L’attentato a Porta Pia, però, lo ha rimesso in campo per districare la matassa di un nuovo caso impossibile.

Un romanzo che affronta un argomento scottante come quello del terrorismo, attraverso la leggerezza e la piacevolezza di un viaggio nel genere giallo che appassiona e coinvolge, alla costante ricerca della soluzione che sa nascondersi, e lo fa molto bene, tra le pagine di Attentato a Porta Pia. L’autore ha saputo anche regalare uno spaccato di vita e di quotidianità che, chi vive a Roma avrà di certo modo di riscontrare, dona una testimonianza dell’odierna situazione che una città complessa come Roma vive oggi e la caratterizza nella sua caotica bellezza.

Fabio Mariani (Roma, 1958) è stato CFO, consigliere di amministrazione e vice-president della C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo), multinazionale del turismo con 180 agenzie in Italia e 14 filiali all’estero. Ha lavorato in varie sedi della società, italiane (Milano, Varese, Verona e Roma) ed estere (Europa, Nord America, e Australia). È stato inoltre CFO e consigliere amministrazione con delega alla direzione generale nel Cda della Italiatour spa (società gruppo Alitalia spa) e presidente della Italiatour S.A. di Madrid e della sede di New York. Ha lasciato l’attività professionale nel 2011 e vive a Roma, dove per piacere si dedica alla scrittura. Ha all’attivo le pubblicazioni, Il nobile massaio (2013), suo esordio come romanziere, e Coincidenza imperfetta (2017), suo primo testo come giallista.