Con la Nasa si può inviare il proprio nome sulla Luna: ecco come fare

Il tuo nome nello spazio con il volo Artemis I della Nasa: ecco come fare per ottenere il biglietto per raggiungere virtualmente la Luna

Si sta avvicinando il momento del ritorno dell’uomo sulla Luna. Il programma Artemis della NASA, a cui collaborano altre agenzie spaziali, prevede una serie di missioni per far nuovamente rivivere all’umanità le emozioni dell’allunaggio.

Il programma è ancora in corso e sarà composto da una serie di voli di prova senza equipaggio, per poi, si pensa entro il 2026, far sbarcare “la prima donna e il prossimo uomo” sulla Luna.

Artemis, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), rappresenta la prima tappa dei programmi futuri di esplorazione spaziale.

Prossimamente, se tutto andrà bene, entro il mese di maggio partirà dal Kennedy Space Center in Florida il volo senza equipaggio Artemis I, che avrà il compito di collaudare il nuovo sistema di lancio della NASA, lo Space Launch System (SLS), e la navicella Orion.

Mentre fervono i preparativi, la NASA apre le porte dello spazio a tutti, regalando un biglietto per raggiungere virtualmente la Luna. Compilando l’apposito form, il proprio nome sarà aggiunto su una chiavetta USB che volerà a bordo di Artemis I.