“The Captive – Scomparsa” su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie “The Captive – Scomparsa”, thriller diretto da Atom Egoyan. Nel cast: Ryan Reynolds, Scott Speedman e Rosario Dawson

Su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), giovedì 3 marzo alle 21.10, andrà in onda il thriller “The Captive – Scomparsa”, diretto da Atom Egoyan e ispirato ad una storia realmente accaduta in Canada. Cassandra viene rapita a nove anni mentre il padre Matthew sosta in un’area di rifornimento. Matthew, ancora indagato per il presunto coinvolgimento nel rapimento, non ha ancora perso la speranza e una serie di indizi gli fanno credere che sua figlia, ormai adolescente, potrebbe essere ancora viva. Nonostante le ricerche della polizia, Matthew decide di prendere in mano la situazione e fare finalmente chiarezza sulla misteriosa scomparsa della figlia. Nel cast con Ryan Reynolds troviamo Scott Speedman, Rosario Dawson, Mireille Enos, Kevin Durand e Alexia Fast.