Proteste in Russia: a San Pietroburgo arrestata l’80enne Yelena Osipova

Arrestata a San Pietroburgo Yelena Osipova, la nonnina russa che protestava contro l’invasione in Ucraina: era sopravvissuta all’assedio nazista di Leningrado

“Soldato, lascia cadere la tua arma e sarai un vero eroe!”. È questo il messaggio scritto sul cartello di Yelena Osipova, l’80enne russa scesa in piazza a San Pietroburgo per protestare contro l’invasione in Ucraina.

La donna è diventata popolare sul web, dopo che è iniziato a circolare sui social il video in cui viene portata via dalle forze dell’ordine russe perché manifestava per la pace.

La sua storia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha fatto il giro del mondo. Sopravvissuta all’assedio nazista di Leningrado (oggi San Pietroburgo), Yelena Osipova non ha mai esitato a prendere una posizione contro la guerra di Putin, manifestando pacificamente con i suoi cartelli in giro per le strade.