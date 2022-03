Previsioni meteo 3 marzo 2022: nuovo peggioramento alle porte

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 3 marzo 2022: tempo ancora stabile ma da domani una perturbazione raggiungerà il Centro-Sud

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in queste ore grazie ad una temporanea rimonta dell’alta pressione. Già da ieri, infatti, il tempo è tornato in prevalenza stabile e soleggiato ma con temperature tipicamente invernali. Nella giornata di oggi i cieli risulteranno più coperti ma con assenza di precipitazioni, ad esclusione di Sardegna e Liguria. Sarà l’antipasto di quello che ci attende nel corso del prossimo weekend.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo condizioni di maltempo sulle regioni centrali, con neve a quote collinari, e al Sud peninsulare. Le giornate di sabato e domenica vedranno tempo più stabile al Centro mentre al Nord e al Sud non mancheranno precipitazioni, seppur di debole intensità.

Intanto per oggi, giovedì 3 marzo 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare sull’Emilia Romagna, deboli piogge solo sulla Liguria; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora isolate precipitazioni sulla Liguria di levante. In serata attese piogge su Emilia Romagna e Liguria; neve sulle Alpi orientali dai 1000 metri, variabilità asciutta altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo del tutto asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, eccetto locali pioviggini sulle coste della Toscana. In serata ancora tempo stabile con cieli a tratti nuvolosi; peggiora nella notte con precipitazioni su Marche, Umbria e Toscana e neve in Appennino oltre i 900 metri. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge solo sulla Sardegna. Al pomeriggio persistono i fenomeni sui medesimi settori, nessuna variazione prevista altrove. In serata ancora cieli coperti su tutti i settori, con precipitazioni attese su coste di Campania e Sicilia, migliora sulla Sardegna. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.