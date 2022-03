“Nuvola” è l’album d’esordio di Esteban

Visory Indie presenta Nuvola, EP d’esordio di Esteban, progetto indie pop lo-fi di Esteban Ganesh Dell’Orto, classe 2000 che si caratterizza per un melting pop di influenze

Visory Indie presenta Nuvola, EP d’esordio di Esteban, progetto indie pop lo-fi di Esteban Ganesh Dell’Orto, ragazzo classe 2000 che si caratterizza per un melting pop di influenze: origini cilene, una cultura indiana di derivazione materna, nato a Palermo e trasferitosi a Milano dove attualmente trascorre la sue giornate tra l’Accademia delle Belle Arti di Brera e le attività di insegnamento dello yoga e del calcio ai giovanissimi.

Esteban non si definisce un cantante, né un musicista ma un “comunicatore” che ha trovato nella musica una delle sue tante forme di espressione ispirato dall’amore per artisti come Battiato, De André ma anche De Gregori, Battisti, Guccini, Loredana Bertè e Mina declinandoli una chiave più scanzonata, lo-fi con sfumature psichedeliche e influenze sudamericane e orientali.

“Storie diverse di oggetti e abitudini, di gesti e sapori, della routine, quella forzata, costretta dal virus che ancora oggi ci tiene in ginocchio. Nuvola l’ho scritto a marzo 2020, durante le fasi iniziali della pandemia. È un racconto di tutte quelle piccole realtà che portavano via la mia mente dalla paura, dal silenzio e dalle sirene che tagliavano le mute città. Nuvola è leggerezza, è spensieratezza, è tutto ciò che ti porta a vivere senza la paura dell’ignoto: Nuvola non sono io, ma ciò che vorrei un giorno diventare. È un ponte fra Milano, Palermo e il Cile, le mie tre culture e le mie origini” – Esteban.

CREDITS

Testi e musica: Esteban Dell’Orto

Produzione: Giovane Giovanni (Giovanni Triulzi)

Studio di registrazione: SuperMoon Studios – Giacomo Carlone

TRACKLIST

Bandierine Tibetane Nano Cilao Sapone di Marsiglia Luz de Vela Christiane Aloe Vera

Esteban Ganesh Dell’Orto, in arte Esteban, è nato a Palermo nel 2000. Di origine cilena, vive a Milano sin dall’infanzia. frequenta l’accademia e studia comunicazione e didattica dell’arte a Milano, dopo essersi diplomato al Liceo Artistico di Brera. Scrive musica dal 2017, dopo un primo progetto musicale chiamato con il suo nome d’arte originale “NeshOffical”, ha abbandonato la musica rap per concentrarsi su un nuovo progetto, più incline alla sua personalità estroversa e solare. Scrive e canta musica Pop Indie, legato al cantautorato italiano. Il progetto viene seguito dall’etichetta discografica Visory Record e distribuito da Believe Music Italia.