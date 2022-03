“Via” è il nuovo album del catanese Zooka

Fuori ora il nuovo Ep dell’artista di Catania Zooka: ospiti dell’album “Via” sono i conterranei L’Elfo, Don Pero e Enzo Benz

Fuori su tutte le piattaforme digitali VIA, il nuovo Ep dell’artista catanese ZOOKA. Al secolo Manuel Cottonaro, il rapper classe 2000 pubblica il suo nuovo progetto discografico sotto l’ala della label Shut Up Records.

Anticipato dal singolo Problemi, pubblicato lo scorso 7 gennaio con i featuring dei conterranei Enzo Benz e Don Pero, l’Ep VIA arriva nel 2022 per sancire l’inizio di un nuovo percorso artistico e un cambiamento definitivo del giovane Zooka. All’interno del progetto una terza collaborazione conclude la triade di ospiti siciliani: L’Elfo.

“Ho lavorato sodo su me stesso, ho strappato un migliaio di pagine prima di trovare il giusto sound e il giusto viaggio”, racconta l’artista. “Questi sei anni mi sono serviti per dimostrare a coloro che mi hanno chiuso mille porte in faccia che so quanto valgo e che l’ho sempre saputo. Con questo progetto la musica parla per me, e spero che arrivi dove deve arrivare”.

Otto brani prodotti a quattro mani da Cocobeatz e Manerre che riescono, ognuno con la sua sfumatura mai uguale a se stessa, a raccontare le tante sfaccettature della personalità di Zooka. Le sue rime sposano le varie sonorità del progetto, dimostrando di saper adattare la sua scrittura ad impulsi differenti, per un risultato dal sound urban versatile e originale.

Si parte da Manuel (Via) in cui l’artista affronta un momento di solitudine dovuto a una notizia che sconvolge la sua famiglia. Claro ospita un gioco di parole e di tematiche, in cui Zooka mette a confronto il vecchio e il nuovo sé. Si prosegue con Pezzi di te, uno dei brani dedicati al tema amoroso, in cui emerge il racconto delle prime relazioni e delle difficoltà per le ragazze nel frequentare un giovane “di quartiere”. Con Catanesi (feat. L’Elfo), la collaborazione made in Catania finalmente divenuta realtà è un’esplosione, “come la fusione tra Goku e Vegeta”.

La seconda metà del progetto si apre con Cartier, un brano senza cancellature, scritto in dieci minuti davanti al microfono dove trova spazio tutta l’istintività e l’impulsività della scrittura di Zooka. Con il singolo di traino Problemi (feat. Enzo Benz e Don Pero), le voci di Catania e di Siracusa si uniscono per una collaborazione ancora tutta siciliana, frutto delle tante cose in comune fra i protagonisti del brano. Bang è uno dei brani più diretti del progetto, in cui Zooka si rivolge a tutti coloro che raccontano una vita che non vivono davvero. “La musica è arte e l’arte va accompagnata ai propri sentimenti e alle proprie esperienze”, spiega l’artista, “Il vero resta il vero”. VIA si chiude con Outro (Vita), una dedica a un amico che non c’è più, ma anche a una terra in cui i ragazzi prendono spesso strade sbagliate.