“Non c’è campo” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Non c’è campo”: prove di vita senza social network nel film di Federico Moccia con Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi

Una gita di classe in Puglia diventa l’occasione per fare i conti con la vita senza smartphone e social network. Tra i protagonisti di questa storia, Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi e Corrado Fortuna nel film “Non c’è campo” di Federico Moccia, in onda mercoledì 2 marzo alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre).

Per l’anno della maturità Laura organizza una gita di classe un po’ insolita: porterà gli studenti in Salento, a Scarrano, per un laboratorio con l’artista Gualtiero Martelli. Arrivati a destinazione si scoprirà che nel piccolo borgo non c’è campo, una brutta sorpresa soprattutto per i ragazzi abituati ad essere sempre connessi con lo smartphone.

A seguire “MovieMag”, con una nuova puntata del magazine di informazione cinematografica di Rai Movie condotto da Alberto Farina.