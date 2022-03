Moda e scarpe italiane conquistano Tokyo

Grande successo per le esposizioni “Moda Italia” e “Shoes From Italy” nel prestigioso centro espositivo di Belle Salle Shibuya Garden a Tokyo

E’ stato lo stesso Ambasciatore d’Italia a Tokyo, Gianluigi Benedetti, ad inaugurare le esposizioni “Moda Italia” e “Shoes From Italy” nel prestigioso centro espositivo di Belle Salle Shibuya Garden, nella capitale giapponese.

Le due manifestazioni, organizzate due volte all’anno dall’Ufficio ICE-Agenzia di Tokyo in collaborazione con l’Ambasciata, si sono affermate nell’arco oltre 30 anni di storia come i principali appuntamenti promozionali per le piccole e medie imprese italiane del settore moda, facendo registrare un crescente successo presso il pubblico giapponese.

Quest’anno alle due esposizioni hanno partecipato i rappresentanti di circa 164 aziende: un numero record di espositori che hanno proposto le collezioni per la stagione Autunno-Inverno 2022-2023, presentando nuovi modelli di abbigliamento, accessori e calzature per donna e uomo, espressioni del total look italiano.

I potenziali clienti potranno partecipare a incontri B2Bon-line con i rappresentanti delle aziende produttrici collegate dall’Italia, grazie all’assistenza di interpreti messi a disposizione dall’Ufficio ICE-Agenzia di Tokyo. All’interno dell’area espositiva è stata realizzata un’installazione artistica “green”, ispirata al tema della sostenibilità ambientale alla quale i designer e le aziende di moda italiane prestano crescente attenzione.

In occasione della conferenza stampa di presentazione l’Ambasciatore Benedetti aveva sottolineato l’importanza della promozione del comparto moda e tessile, a partire dall’alta gamma, ma senza dimenticare le piccole e medie aziende, in quanto è uno dei settori trainanti delle esportazioni italiane in Giappone e qui già rappresenta più del 19% del export tricolore. Con l’occasione delle due attese esposizioni, l’Ambasciatore Benedetti ha presentato anche la nuova piattaforma digitale di “Business matching” realizzata da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con il Ministero degli Esteri per espandere le opportunità di cooperazione commerciale tra aziende italiane e giapponesi.