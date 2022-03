I Mvrte online con il nuovo singolo

I Mvrte, duo pop italiano formato da Emanuele Cecchini e Nicolò Zarcone, online sulle piattaforme streaming con “A Un Passo Dalla Luna”

Il duo pop italiano Mvrte pubblica il suo nuovo singolo “A Un Passo Dalla Luna” insieme a Sorry Mom! Il brano parla di un amore difficile, complicato anche nella sua quotidianità.

Il sentimento di una coppia che vorrebbe essere molto più naturale, istintiva, nel compiere quelle semplici azioni come uscire insieme a cena o guardare un film sul divano, perdendosi nei reciproci abbracci.

“A Un Passo Dalla Luna” racconta anche l’ammirazione nei confronti di una donna capace di esprimere tutte le incertezze riguardanti un rapporto che vede come immaturo, ma che, nonostante ciò, lo accetta incondizionatamente.

Questa cerca di far ritrovare l’equilibrio al proprio partner, con la forza necessaria a trasformare le sue debolezze in determinazione.

Mvrte è un duo composto da Lele Cecchini e Nicolò Zarcone. Lele ha un passato da dj e da sempre si occupa di produzione, partecipando alla scrittura di brani e arrangiamenti per diversi artisti. Il successivo avvicinamento al canto è avvenuto in maniera del tutto naturale.

Nicolò nasce come chitarrista con la passione per il rock-blues che coltiva fin da piccolissimo grazie all’influenza del fratello. Crescendo allarga i suoi orizzonti a nuovi ascolti e comincia ad approcciarsi alla musica Pop e alla scrittura di canzoni inedite.

Il progetto prende forma nel 2017 dall’incontro di questi due percorsi musicali completamente differenti, capaci di dare vita all’unione tra pop italiano e numerose influenze, tra le quali spiccano quelle elettroniche.