“Fiammiferi” è il nuovo singolo dei Minerva 40

Fuori “Fiammiferi”, il nuovo singolo dei Minerva 40, gruppo pop-rock italiano originario della provincia di Grosseto, composto da 4 ragazzi dai 22 ai 24 anni

I Minerva 40 sono un gruppo pop-rock italiano originario della provincia di Grosseto, composto da 4 ragazzi dai 22 ai 24 anni: Irene (cantante), Riccardo (chitarrista), Tommaso (bassista) e Francesco (batterista).

Perché “Minerva 40”? “Minerva” è la divinità romana della guerra giusta e delle virtù eroiche, della saggezza e della strategia, ed è riconosciuta come protettrice degli artigiani. Il nome rivela così i connotati della frontwoman del gruppo, una donna leale e dedita alle arti, ma sempre pronta a prendere le armi in mano per difendere la sua causa.

“40”, secondo un simpatico aneddoto, era la cifra pagata dai quattro ragazzi per l’affitto mensile del loro primo garage.

Il gruppo si è formato nel settembre del 2019 con l’obiettivo comune di un progetto inedito, contraddistinto dalle diverse influenze di genere dei singoli componenti: un mix di rock, punk, e funk, il tutto caratterizzato dalla voce pop della cantante.

Nel 2020, pubblicano i loro primi due singoli rilasciati in modo indipendente, “Fiabe senza sale” e “Colpevole”. L’anno successivo, il 2021, firmano il loro primo contratto discografico con l’etichetta “Hit Beat Records”, con la quale realizzano l’album “Musica Malattia”, contenente 13 tracce interamente composte dal gruppo.

La produzione e direzione artistica dell’intero album è stata curata da Sergio Mari, noto produttore discografico italiano e manager del gruppo; le edizioni sono a cura di “Gruppo G Comunicazione Srl”.