Come verificare lo stato della polizza auto: consigli pratici

Fino a qualche anno fa all’automobilista era sufficiente buttare un’occhiata al parabrezza per avere contezza dello stato della sua polizza assicurativa. Il tagliando ivi esposto riportava alcune informazioni tra le quali, molto importante, c’era anche la data di scadenza annuale del contratto. Di fatto ora, a “complicare” il calcolo ci sono i 15 giorni aggiuntivi che coprono l’assicurato anche se non rinnova o non attiva una nuova polizza alla scadenza naturale. Va da sé che, passati i 15 giorni del periodo di comporto, in mancanza di una copertura assicurativa si corrono molti rischi e si può incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

In mancanza di una visibile indicazione potrebbe coglierci il dubbio sulla scadenza della nostra polizza RCA e sapere che a 30 giorni dalla scadenza la nostra compagnia assicurativa ci invierà la proposta di rinnovo può non essere risolutivo se l’informazione ci serve ora. Un modo per verificare lo stato della propria polizza auto, se abbiamo sottoscritto un’Assicurazione Auto Online, è quello di accedere all’area personale a noi riservata e consultare di tutto quello di cui abbiamo bisogno. ConTe.it, ad esempio, del gruppo Admiral, leader delle assicurazioni online, fornisce un’ottima assistenza online per quello che concerne il “fai da te”, ma anche un puntuale supporto telefonico. Con i suoi 7.000 dipendenti, di cui circa 600 dedicati all’Italia, ConTe.it offre ampia assistenza, che in caso di sinistro o guasto si estende H24 per 365 giorni all’anno.

Verificare lo stato della polizza auto è assai importante anche per tante altre ragioni. Dietro alle clamorose offerte che circolano in rete, ad esempio, possono nascondersi delle truffe perpetrate assai abilmente sì da trarre in inganno l’utente. Sarebbe opportuno verificare sempre prima, facendolo dopo ci si può comunque accorgere se si è realmente coperti o meno. Gli strumenti di verifica possono essere estesi anche alle polizze della controparte, nel malaugurato caso di un sinistro. A questo e ad altri scopi, può venire assai utile il portale dell’Automobilista. Ricco di servizi ed informazioni, il portale dell’Automobilista permette di verificare la copertura RCA di un veicolo, purché immatricolato in Italia.

Un servizio analogo è offerto anche dalla CONSAP, previa registrazione. Le informazioni sulla copertura RCA condivise da CONSAP hanno il vantaggio di essere estese a tutti i paesi dell’Unione Europea. È possibile, infine, verificare lo stato di una polizza auto anche grazie ad alcune applicazioni scaricabili sul proprio dispositivo mobile. Le più note sono Infotarga, gratuita e disponibile solo per Android, Altolà per IOS oppure OkCar per chi ancora usa dispositivi equipaggiati con Windows Phone.