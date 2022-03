BonusX chiude un aumento di capitale da 1 milione di euro

La startup gov-tech BonusX, nata per digitalizzare le trafile burocratiche e aiutare i cittadini ad accedere ad agevolazioni e bonus pubblici, chiude un aumento di capitale

BonusX, la startup gov-tech nata per digitalizzare le trafile burocratiche e aiutare i cittadini ad accedere ad agevolazioni e bonus pubblici in modo smart e veloce, chiude una raccolta complessiva di 1 milione di euro tra equity, fondo perduto e finanziamenti.

Tra i partner dell’operazione, ci sono anche Banco BPM, Invitalia, 2031 e MoffuLabs che hanno dato fiducia alla startup grazie alle performance dell’ultimo anno: oltre 20.000 utenti e un totale di 3 milioni di euro fatti erogare per prestazioni come assegni familiari, reddito di cittadinanza e bonus casa under 36.

“Siamo felici della fiducia riposta nel nostro progetto: l’obiettivo di BonusX è quello di aiutare sempre di più le persone ad accedere a bonus e servizi con nuovi strumenti semplici, digitali e veloci.” spiega Giovanni Pizza -CEO di BonusX – “Semplifichiamo i processi, uniamo i vantaggi della tecnologia al supporto degli operatori partner e tagliamo nettamente i tempi di lavorazione delle pratiche. BonusX punta a diventare l’assistente virtuale per scoprire e cogliere le opportunità erogate dalle Pubbliche Amministrazioni e non solo”.

I progetti per il futuro: BonusX assume e lavora all’internazionalizzazione

I fondi raccolti verranno investiti nell’espansione del progetto in un secondo mercato europeo, nella crescita della base di utenti e nello sviluppo di nuove funzionalità, bonus e servizi integrati. L’obiettivo della startup è poter fornire oltre 100 servizi integrati agli utenti, espandendo le agevolazioni in piattaforma oltre il welfare pubblico. Il team, ad oggi formato da 5 figure, ha l’obiettivo di superare le 10 figure totali entro Marzo 2022.

“Con la crescita attuale e grazie al round appena concluso, continueremo a sviluppare innovazioni che mettano la persona al centro e consentano di cogliere l’insieme di opportunità di riscatto e miglioramento.” conclude Giovanni Pizza “Siamo circondati da infinite opportunità, ma non sono visibili e accessibili a causa della complessità delle informazioni e dei processi.”

“BonusX è una realtà che unisce due cose rare: risolve un problema di accesso al mercato dei bonus che sono tipicamente destinati alle fasce più deboli della popolazione e, allo stesso tempo, rende più efficiente, in via totalmente privata, i processi della Pubblica Amministrazione e delle strutture collegate. Valore per gli investitori, valore per la collettività.” afferma Angelo Coletta, CEO Zakeke (Futurenext)e Past President di Italia Startup.

BonusX

BonusX è un marchio europeo registrato di Simplifai Ted Srl, startup innovativa a vocazione sociale fondata da Giovanni Pizza e Fabrizio Pinci a marzo 2020 per semplificare la scoperta e richiesta dei servizi pubblici. Con oltre 20.000 utenti registrati e 3.000.000 euro di bonus erogati tra 2020 e 2021, BonusX riesce a gestire oltre 5.000 pratiche al mese e punta a digitalizzare sempre più richieste burocratiche ai diversi livelli della pubblica amministrazione.

Come funziona BonusX: https://www.youtube.com/watch?v=9rGSF8cLGvA