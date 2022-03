Al Martinitt fino al 6 marzo in scena Marisa Laurito

Sorpresa: al Martinitt, fino al 6 marzo, Special Week con Marisa Laurito nella scabrosa “PERSONE NATURALI E STRAFOTTENTI”, di Patroni Griffi

Come sempre, le sfide al Martinitt diventano occasioni. Dribblati fin qui gli annullamenti altrove dilaganti in tempo di pandemia, ecco che la cancellazione improvvisa della commedia in locandina a cavallo tra febbraio e marzo si trasforma in un’opportunità unica. Ed è subito Special Event. Una settimana di scena per uno spettacolo da non perdere, costellato di stelle, dal copione fino al palco. Stelle e stalle, in realtà, perché il testo svela con sentimento e profondità, senza giri di parole, il retro cupo e intenso della Napoli da cartolina, dove si muovono –ognuno col proprio fardello- personaggi di varia estrazione sociale, incrociando i propri destini spogliati dalle convenzioni, in un confronto ad armi pari. Non più proletari, borghesi, artisti e prostituti: solo uomini.

Fino al 6 marzo arriva Persone naturali e strafottenti, la più controversa -e applaudita- tra le commedie di Giuseppe Patroni Griffi, in un nuovo e originalissimo allestimento firmato da Giancarlo Nicoletti (che brilla anche in scena) e interpretata, tra gli altri, da Marisa Laurito. La Laurito riesce straordinariamente nella sfida di dare voce e corpo al ruolo che fu di Pupella Maggio, segnando il proprio ritorno all’alta drammaturgia d’autore e inaugurando una nuova stagione di una lunga carriera.

La rivincita di Patroni Griffi, quarant’anni dopo: così è stata definita la nuova versione della commedia dal Corriere della Sera. Noi la definiamo così: provocatoria, piccante, scabrosa, mai noiosa, scoppiettante eppur spassosa, geniale nella sua spudoratezza. Feroce, spinta e cinica, non è adatta ai minori di 14 anni.

PERSONE NATURALI E STRAFOTTENTI di Giuseppe Patroni Griffi, diretto da Giancarlo Nicoletti. Con Marisa Laurito, Giancarlo Nicoletti, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir. Produzione Altra Scena.

Quattro solitudini, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Donna Violante, la padrona, ex serva in un bordello, discute e litiga con Mariacallàs, un travestito, in bilico fra rassegnazione, ironia, squallore e cattiveria. E ancora, Fred e Byron, che sono alla ricerca dell’ebbrezza di una notte: l’uno, uno studente omosessuale alla ricerca di una vita libera dalle paure, l’altro, uno scrittore nero che vorrebbe distruggere il mondo per vendicare le umiliazioni subite. Quattro persone naturali e strafottenti, che, per un gioco del destino, divideranno la loro solitudine con quella degli altri -mentre fuori la città saluta il nuovo anno- fra accese discussioni, recriminazioni, desideri repressi, liti e violenze sessuali.

Tutti gli eventi al Teatro Cinema Martinitt si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Sono richiesti Super Green Pass e mascherina Ffp2.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano – Telefono 02/36580010, [email protected], www.teatromartinitt.it.

Orari biglietteria: lunedì-sabato 10.30-21, domenica 14/21. Parcheggio interno gratuito.

Costi: 26 euro intero (over 65, 18 euro; under 26, 16 euro). Abbonamenti a partire da 70 euro.