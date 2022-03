“47 metri – Uncaged” su Rai 4: la trama del film

Per il ciclo Survival Thriller in prima visione su Rai 4 il film “47 metri – Uncaged”: ecco la trama della pellicola in onda stasera

Sequel del thriller acquatico “47 metri”, il film “47 metri – Uncaged” è proposto in prima visione mercoledì 2 marzo alle 21.20 su Rai 4 (canale 21), per il ciclo Survival Thriller. In questo nuovo capitolo della saga, come recita lo stesso sottotitolo, non c’è nessuna gabbia a separare i famelici squali dalle potenziali prede umane.

Un gruppo di amiche ha la pessima idea di esplorare in segreto un sito archeologico subacqueo da cui si accede attraverso un intricato sistema di grotte. Il luogo, però, è infestato da un branco di squali bianchi liberati proprio dalle operazioni di ricerca archeologica, ciechi a causa delle condizioni di buio totale in cui sono nati e cresciuti ma incredibilmente affamati.

“47 metri – Uncaged” porta la firma di Johannes Roberts, regista anche del film precedente oltre che del nuovo adattamento del videogame “Resident Evil”, mentre nel cast ci sono John Corbett, la star della serie tv “Yellowjackets”, Sophie Nélisse e Sistine Stallone, figlia di Sylvester Stallone.