Tra diabete di tipo 2 e cancro c’è una stretta relazione

La metformina è un antidiabetico orale, di frequente il primo che viene prescritto ai pazienti dopo la diagnosi di diabete di tipo 2. Studi di laboratorio hanno mostrato che la metformina inibisce la crescita delle cellule tumorali in laboratorio in cellule in coltura e studi osservazionali negli esseri umani hanno mostrato che in chi assume metformina per tenere bassa la glicemia si riduce il rischio di sviluppare un tumore e di mortalità per cancro. La metformina ha, tra l’altro, un effetto positivo sulle risposte immunitarie antitumorali.

I risultati appena pubblicati sulla rivista Journal of Immunotherapy of Cancer di uno studio giapponese hanno dimostrato che la metformina è in grado di attivare i linfociti T citotossici che si infiltrano nel tumore. I ricercatori hanno osservato che queste cellule, esposte alla metformina, proliferano e secernono interferone gamma, una proteina che altera il microambiente tumorale favorendo la distruzione delle cellule maligne. In animali di laboratorio il trattamento con metformina riduce la crescita del tumore, in modo ancora più evidente se la terapia è combinato con un anticorpo anti-PD-1 (un inibitore dei checkpoint immunologici). Gli autori dello studio ritengono che la metformina potrebbe essere usata per potenziare l’immunità antitumorale nei pazienti con tumore.