“Robin Hood – L’origine della leggenda” su Rai 4: la trama

In prima serata su Rai 4 “Robin Hood – L’origine della leggenda”: ecco la trama del film con Taron Egerton e Jamie Foxx

Robin Hood prima della sua leggenda. Martedì 1° marzo alle 21.20, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone un classico dell’immaginario rivisitato in chiave action, “Robin Hood – L’origine della leggenda”. Interpretato dalla star della saga fumettistica “Kingsman”, Taron Egerton, Robin Hood è un giovane lord inglese che risponde al nome di Robin di Loxley, impegnato sul campo di battaglia durante la cosiddetta Crociata dei Re. Prima di far ritorno alla sua terra, Robin fa la conoscenza di un guerriero saraceno che lo salva da morte certa e decide di accompagnarlo nel viaggio di ritorno verso la sua contea sulla quale ora spadroneggia il malvagio sceriffo di Nottingham. Robin, affiancato dal suo amico guerriero e da alcuni ribelli confinati nei boschi, guiderà una rivolta contro lo sceriffo e il suo esercito.

Diretto dal regista vincitore di un Bafta Otto Bathurst, “Robin Hood – L’origine della leggenda” propone a un pubblico giovane il mito di Robin Hood donandogli una veste affine a quella dei moderni cinecomics e cercando di esplorare quella parte della leggenda solitamente trascurata dalle trasposizioni cinematografiche, ovvero gli anni che hanno preceduto la trasformazione di Robin di Loxley in Robin Hood. Nel cast, oltre a Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson e la star di 50 sfumature Jamie Dorman.

A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” il magazine di Rai4 che questa settimana incontra Sir Roger Deakins, direttore della fotografia due volte premio Oscar che ha lavorato con alcuni grandi registi come di Martin Scorsese, Joel ed Ethan Coen, Sam Mendes e Denis Villeneuve. Seguiranno anticipazioni sull’attesissimo nuovo film dedicato all’Uomo-Pipistrello The Batman e poi, per la rubrica The Wonder Zone, si parlerà di psicofotografia.