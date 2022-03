Nel territorio del Trasimeno potenziato il sistema elettrico

Nel territorio del Lago Trasimeno sostenibilità ambientale, innovazione e resilienza viaggiano insieme lungo le linee elettriche di E-Distribuzione

Nel territorio del Lago Trasimeno sostenibilità ambientale, innovazione e resilienza viaggiano insieme lungo le linee elettriche di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione e che in molte aree dell’Umbria sta portando avanti il “Progetto Resilienza” per dotare il sistema elettrico di impianti sempre più resistenti, automatizzati ed efficienti.

I tecnici dell’azienda, infatti, stanno concludendo l’ultimo step dei lavori iniziati alcuni mesi fa che hanno interessato i territori comunali di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Panicale. Si tratta di attività per la messa in servizio di impianti rinnovati e dotati delle migliori innovazioni tecnologiche.

In particolare, i tecnici di E-Distribuzione hanno interrato i cavi nel centro di Castiglione del Lago nel cui perimetro comunale hanno realizzato anche nuove cabine per aumentare la potenza a disposizione del territorio. Sempre a Castiglione, località Pozzuolo, sono state rinnovate linee e cabine attraverso interramenti di cavi e rifacimenti di impianti, tutti automatizzati e dotati delle migliori innovazioni tecnologiche. Anche a Tuoro sul Trasimeno le cabine di Isola Maggiore e di Punta Macerone sono state sottoposte a restyling e rinnovate in tutta la componentistica elettromeccanica. Inoltre, altre cabine e impianti di Panicale e Passignano sul Trasimeno, che costituiscono punti di trasformazione importanti del sistema elettrico locale, sono state rinnovate attraverso l’installazione di innovative apparecchiature motorizzate. In tal modo, sarà possibile telegestire da remoto gli impianti e le linee ad essi collegate con ulteriori benefici per la qualità del servizio e tempi di rialimentazione rapidi in caso di guasto.

Tali lavori in buona parte del territorio garantiscono anche una richiusura in anello, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti. Negli anni precedenti E-Distribuzione aveva già operato nelle aree di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, mentre nel prossimo biennio sono in programma lavori analoghi di potenziamento nella zona di San Feliciano di Magione. Si tratta di investimenti importanti per E-Distribuzione per la digitalizzazione e la resilienza della rete sul Lago Trasimeno, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione, nonché al decoro urbano all’inserimento paesaggistico degli impianti. A questo proposito, la società elettrica ringrazia per la preziosa collaborazione le Amministrazioni Comunali del territorio, con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento.

La società elettrica informa, inoltre, di aver già provveduto per questo periodo particolare di emergenza Covid a circoscrivere i lavori, che richiedano un'interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non procrastinabili. A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l'alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Tuttavia, per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione; questo tipo di attività è ridotto alle circostanze illustrate sopra.