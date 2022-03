Lluís Prats Martínez pubblica un nuovo libro

Kenya, 1947. Archibald Arthur Cunningham vive a Kericho, in Africa, dove i genitori sono proprietari di una fiorente piantagione di tè. Ha solo cinque anni quando in un villaggio vicino viene al mondo un’elefantina. Un evento straordinario, che cambierà le sue giornate: dopo il primo sguardo, tra i due nasce un’amicizia fatta di giochi, avventure e musica. Archibald diventa così lo mtoto anayeongea na tembo, il bambino che parlava agli elefanti. Quando sei anni dopo la famiglia Cunningham è costretta a tornare in Inghilterra, la separazione è dolorosa sia per il ragazzino sia per l’elefantessa. Passa molto tempo, e la vita porta Archibald sempre più lontano da Jumbo, eppure il loro legame non si interromperà mai: né i cambiamenti di continente né i molti colpi di scena dell’esistenza riusciranno a cancellare il sentimento che lega un ragazzo e un’elefantessa, l’uomo e la natura.

Durante la premiazione del Premio Carlemany per la promozione della lettura ottenuto l’anno scorso dal Governo di Andorra l’autore ha dichiarato di essere consapevole del fatto che Archie il bambino che parlava agli elefanti è un’opera idealista, sottolinenando l’importanza di parlare della bontà e della gentilezza delle persone in un contesto letterario dedicato ai giovani che cercano punti di riferimento. “La bontà è vitale per i ragazzi ma anche per gli adulti, per questo è sbagliato dividere i romanzi in categorie di età, queste storie sono per tutti”. E tornando sul tema natura ha aggiunto “L’interdipendenza con la natura è assoluta: senza di essa non sopravvivremo, dobbiamo rispettarla e prendercene cura”.

Lluís Prats Martínez (Terrassa, Spagna, 1966) dopo gli studi in Storia dell’arte e archeologia si è dedicato alla ricerca e all’insegna- mento nella scuola primaria e secondaria. Ha scritto saggi, libri d’arte e romanzi storici. Autore di numerosi libri per bambini e ragazzi, nel 2018 ha vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi con Hachiko. Il cane che aspettava (Albe Edizioni). Per Rizzoli ha pubblicato anche La bambina dell’isola.