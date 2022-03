Libero scambio: l’accordo RCEP in vigore in Australia

Anche in Australia è entrato in vigore il RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, il più grande accordo di libero scambio al mondo

In Australia è entrato in vigore il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), il più grande accordo di libero scambio al mondo sottoscritto nel 2020 dai Paesi ASEAN (Association of Sotheast Asian Nations) – Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam – più Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone e Corea del sud, ovvero un bacino di quasi due miliardi e mezzo di consumatori.

Da febbraio l’accordo è entrato in vigore anche in Corea del sud, così che restano Filippine, Indonesia, Malaysia e Myanmar per completarne l’applicazione.

Australia, Nuova Zelanda ed altri Paesi membri del RCEP fanno anche parte del CPTPP – Comprehensive and Progressive Agreement for Trans – Pacific Partnership – , l’accordo stipulato dagli Stati che si affacciano sull’Oceano Pacifico esclusi Cina e Stati Uniti (Brunei, Giappone, Malaysia, Singapore, Vietnam, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Cile, Messico e Perù) ovvero un’area che comprende oltre 500 milioni di abitanti ed il 13% dell’economia globale.

FONTE: CONFAGRICOLTURA