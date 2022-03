La storia della Mezzadria su Google Arts & Culture

La mostra digitale che racconta la storia della mezzadria pubblicata da Google Arts & Culture: online oltre 200 opere d’arte, artefatti e interviste sul mondo agricolo

Art Aia – Creatives / In / Residence su Google Arts & Culture, la piattaforma tecnologica sviluppata da Google per promuovere e preservare la cultura online, amplia la sua Collezione digitale di 200 opere.

IL PROGETTO

Google Arts & Culture, spazio online creato per esplorare i tesori, le storie e il patrimonio di conoscenza di oltre 2.000 istituzioni culturali di 80 paesi nel mondo, ha pubblicato sulla pagina dell’istituto culturale Art Aia – Creatives / In / Residence, 10 nuove storie a raccontare le attività culturali dell’antico centro agricolo in Friuli Venezia Giulia ora residenza internazionale per artisti che si dedica alle pratiche artistiche sostenibili.

Tra queste la mostra digitale L’antico centro agricolo e la mezzadria che si sviluppa attraverso oltre 20 elementi multimediali composti da foto storiche, video, testi, interviste inedite, un servizio televisivo dell’epoca gentilmente concesso dall’Istituto Luce, e artefatti, come il libretto colonico, provenienti dalla collezione di Art Aia – Creatives / In / Residence.

La mostra propone un excursus ad illustrare questa tipologia di contratto agrario come proprietà fondiaria per cui il coltivatore (mezzadro) utilizzava la terra di un proprietario (concedente) ricevendo una parte dei prodotti, generalmente la metà.

Il percorso espositivo online entra nel vivo con foto storiche di scene di vita contadina, testi e didascalie a descrivere la tipologia di contratto agrario e un’intervista a Daniela Francescutto, co-proprietaria di casa Santa Caterina a San Vito al Tagliamento, food blogger ed autrice del libro “Racconti di campagna e di cucina. Una casa chiamata Santa Caterina” che introduce lo spettatore non solo al duro lavoro nei campi ma anche agli aspetti gioiosi della vita di quel tempo. Francescutto rievoca anche uno degli elementi caratterizzanti della vita umile dei contadini del tempo: i buoi dai corpi bianchi e dalle grandi corna. La mostra prosegue svelando anche il ruolo dei concedenti, i cosiddetti “padroni” focalizzandosi su alcune famiglie friulane tra cui la famiglia Morassutti che durante il 900 ha rappresentato una tipica famiglia di proprietari terrieri stipulanti contratti di mezzadria. La storia si sviluppa raccontando la transizione dell’antico centro agricolo in residenza internazionale per artisti dove gli spazi ed il loro riutilizzo diventano protagonisti grazie alle illustrazioni dell’artista americana Annelisa Leinbach e alla testimonianza di John Strasberg, figlio di Lee Strasberg, che ha trascorso diversi periodi presso la residenza friulana dove ha tenuto una serie di Masterclasses. La mostra si concentra anche sull’aia agricola intesa come luogo di incontro e aggregazione rappresentando il fil rouge della storia ed invita lo spettatore a riflettere sull’importanza di creare occasioni di scambio e condivisione.

“Vorrei che la mostra sulla mezzadria, oltre ad informare, facesse riflettere sul concetto di uguaglianza. Ho sempre ritenuto ingiusta la disparità sociale in base alla provenienza socio-culturale anche se sono convinto che in quegli anni, in molti casi, ci fosse una solidale collaborazione tra concedenti e mezzadri. Ritengo importante parlarne apertamente anche per potersi confrontare sulle sue dinamiche, ognuno con il proprio vissuto.” afferma Giovanni Morassutti, creatore della mostra.

ALCUNE INFORMAZIONI SULLA COLLEZIONE DIGITALE

Climate Change Theater Action , racconta un festival internazionale di letture e spettacoli di brevi opere teatrali sul cambiamento climatico organizzato ogni due anni in coincidenza con gli incontri delle Nazioni Unite COP.

Una serie di sketches realizzati da Annelisa Leinbach presso Art Aia – Creatives / In / Residence ma anche in India, Nepal e Mongolia.

● When Poetry Meets Illustration: una mostra di poesia visiva che racconta la collaborazione tra Kaja Rakušček e Miriam Panieri.

● Una serie di fotografie in bianco e nero che indagano da diverse prospettive alcuni scorci della Regione Friuli- Venezia Giulia realizzate dal fotografo Gio’ Redigonda.

● I dettagli dell ’opera The Maternity of Isis di Beppo Zuccheri da esplorare sulle note di di Ludwig van Beethoven

● Una personale di Stefano Bernabei sull’arte digitale.

Art Aia – Creatives /n / Residence

Art Aia – Creatives / In / Residence, fondata da Giovanni Morassutti, attore e regista rappresentativo del Method acting, è una residenza d’arte che unisce arte, teatro, sostenibilità ambientale e pratiche di ecoterapia. I suoi scopi sono la ricerca e la sperimentazione artistica nel territorio, l’informazione, la promozione dell’arte e della cultura in ambito locale e internazionale.

Google Arts & Culture

Google Arts & Culture è la piattaforma di Google che permette agli utenti di esplorare le opere d’arte, i manufatti e molto altro tra oltre 2000 musei, archivi e organizzazioni da 80 paesi che hanno lavorato con il Google Cultural Institute per condividere online le loro collezioni e le loro storie. Disponibile sul Web da laptop e dispositivi mobili, o tramite l’app per iOS e Android, la piattaforma è pensata come un luogo in cui esplorare e assaporare l’arte e la cultura online. Google Arts & Culture è una creazione del Google Cultural Institute.