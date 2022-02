Previsioni meteo 28 febbraio 2022: maltempo residuo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 28 febbraio 2022: miglioramento del tempo al Centro-Nord, ultime piogge e nevicate al meridione

Il mese di febbraio si avvia alla conclusione con condizioni meteo all’insegna del maltempo sulle regioni del Sud, sferzate da correnti fredde e instabili. Dopo le nevicate a quote collinari del weekend, migliorerà invece il tempo sulle regioni centrali dove nella giornata di oggi avremo tempo stabile. Il maltempo insisterà al meridione: non mancheranno piogge sulle coste adriatiche e neve sui rilievi appenninici centro-meridionali. Clima ancora asciutto al Nord, con temperature stazionarie.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il tempo migliorerà ovunque, anche se soffieranno ancora vènti settentrionali. La prima settimana di marzo trascorrerà con il ritorno dell’alta pressione e del sole, ad eccezione di isolati disturbi sulle aree adriatiche e sulle Isole maggiori.

Intanto per oggi, lunedì 28 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino cieli sereni su tutti i settori; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con assenza totale di nuvolosità. In serata attese isolate precipitazioni a carattere nevoso tra Veneto e Friuli, fino a quote basso collinari. Attesa nuvolosità in transito nelle ore notturne. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino isolate piogge sull’Abruzzo, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata non sono attese variazioni, con nuvolosità e schiarite. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole molte nubi al mattino con piogge sparse su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora maltempo con fenomeni nevosi oltre i 700-900 metri di quota in Appennino; asciutto sulle Isole Maggiori. In serata residue piogge attese tra Molise e Puglia; nuvolosità irregolare altrove ma senza fenomeni associati. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord, in aumento al Centro e stazionarie al Sud Italia.

