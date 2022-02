La Rappresentante di Lista online con “Be my baby”

La Rappresentante di Lista pubblica “Be my baby”: il brano è contenuto nella nuova edizione del disco “My mamma”, aggiornato con la hit “Ciao Ciao”

Dopo aver lanciato quello che ormai è un vero e proprio tormentone, “Ciao Ciao”, La Rappresentante di Lista torna su tutte le piattaforme con “Be my baby” in versione studio. Il brano è il classico delle The Ronettes uscito nel 1963 e reinterpretato dal duo sul palco del 72esimo Festival di Sanremo nella serata delle cover. Con loro, sul palco, Margherita Vicario, Ginevra e Cosmo. Quest’ultimo è tra i produttori del pezzo, insieme a Papa D e Dario Mangiaracina.

“Be my baby – racconta Veronica Lucchesi alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – è una canzone che non si dimentica. Ha fatto sognare negli Anni 60, ha travolto me bambina negli Anni 90, è la canzone con uno dei ritornelli più belli del repertorio mondiale. L’abbiamo scelta quasi immediatamente perché brillerà per sempre nei nostri ricordi e dopo la scomparsa di Ronnie Spector, nome d’arte di Veronica Yvette Bennett, ancora di più vogliamo ricordare questa stella nel firmamento della musica”.

“Be my baby” è contenuto in “My Mamma Ciao Ciao Edition”, il repack dell’album uscito lo scorso 5 febbraio durante il debutto sanremese de La Rappresentante di Lista con “Amare”.

Il successo inarrestabile di “Ciao Ciao”

“Ciao Ciao”, dal canto suo, sta collezionando successi su tutti i livelli: acclamato dal pubblico e dalla critica, con più di 12 milioni di streaming audio e video, è entrato al 9° posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, è al 3° posto tra i singoli più venduti delle Classifiche FIMI/Gfk e al 2° posto della classifica radio Earone.

Sui social media i numeri sono in crescita dall’inizio della settimana sanremese: i follower su Instagram sono raddoppiati, quelli su TikTok arrivati a 40mila, con più di 6 milioni di visualizzazioni, il brano è stato utilizzato in oltre 17mila video, rendendo “Ciao Ciao” il terzo brano sanremese più utilizzato sulla piattaforma.

Anche il videoclip, che riprende l’ormai celebre coreografia portata sul palco dell’Ariston, ha raccolto ad oggi 4.3 milioni di views. Non è mancato il sostegno di personaggi come Paolo Sorrentino, che ha utilizzato “Ciao Ciao” per un “finale alternativo” sulla sua pagina instagram dell’ultima pellicola “È stata la mano di Dio”, e Tiziano Ferro, passando per club calcistici, squadre olimpiche e molto altro.