Giorgio Moio in libreria con un nuovo romanzo

“Finzioni. Interviste fantasma” è il nuovo romanzo del poeta napoletano Giorgio Moio: il libro è disponibile nei negozi fisici e online

“FINZIONI. INTERVISTE FANTASMA” è il nuovo romanzo, dal taglio non convenzionale, del poeta napoletano Giorgio Moio. La pubblicazione del volume è curata da Edizioni Mondo Nuovo di Pescara.

Il volume è una raccolta di interviste immaginarie, quest’ultime rivolte a personalità artistiche antiche e contemporanee, con lo scopo di analizzare alcune tematiche e problemi esistenziali della società odierna, da quelle culturali a quelle individuali; da quelle politiche alla poesia, al teatro, musica, pittura, informazione massmediale e mondo scolastico.

Le risposte di Aleramo, Barthes, Borges, Breton, Calvino, De Andrè, Kafka e tanti altri, spesso estrapolate letteralmente dai loro scritti o volumi e rimodellate dalla penna dell’autore, fanno emergere il disagio, anche emotivo, delle giovani generazioni.

Le interviste di Giorgio Moio trasportano il lettore dentro una realtà fantastica dove sembra di partecipare ad un dialogo reale tra l’autore e il personaggio intervistato. La copertina, non a caso, si presenta con una impostazione grafica di tutto rilievo che evoca alcuni dei protagonisti del libro mentre emergono da un mondo parallelo.

GIORGIO MOIO, poeta, anche visuale, si occupa di critica letteraria. Ha fondato e curato alcune riviste letterarie, volumi, antologie. Collabora con riviste e periodici. Ha partecipato ad una sessantina di mostre collettive di poesia visuale. Presente in antologie e cataloghi d’arte, ha pubblicato una ventina di volumi, maggiormente di poesia, di cui l’ultimo Contrappunti variabili. Poesie dedicate 1986-2019 (2020) per l’editore Bertoni, per il quale cura la collana di poesia verbovisuale “Contrappunti”.