Come rafforzare le difese immunitarie: consigli e suggerimenti

L’organismo ha bisogno di supporto in periodi di stress o nelle stagioni più fredde per rinforzare le proprie difese immunitarie. Fanno parte di questo complesso e organizzatissimo sistema il midollo osseo, dove si producono i globuli bianchi, la milza, i linfonodi e il timo.

Un vero e proprio scudo, quindi, che può essere sostenuto in vari modi, come per esempio tenendo uno stile di vita sano, adottando un’alimentazione bilanciata e può essere aiutato assumendo appositi integratori alimentari.

Difese immunitarie: quale aiuto può arrivare dagli integratori alimentari?

Un integratore alimentare concentra nella sua formulazione tutti i principi nutritivi di cui l’organismo ha bisogno per intervenire su una carenza e questo vale anche per il sistema immunitario.

È per questo che gli integratori che supportano le difese immunitarie, come per esempio Resvis , contengono innanzitutto la vitamina C, che combatte i radicali liberi responsabili del danneggiamento e dell’invecchiamento precoce delle cellule dell’organismo.

Spesso, gli integratori alimentari che contribuiscono a rafforzare le difese immunitarie contengono anche altri elementi naturali, come per esempio il resveratrolo, che è un fenolo con azione antiossidante. Anche lo Zinco è importante perché contribuisce al normale metabolismo di proteine, carboidrati e lipidi.

Naturalmente, assumere integratori può essere un valido aiuto per il sistema immunitario, ma non va mai dimenticato che per prendersi cura al meglio del proprio corpo e preservarne il benessere andrebbero seguiti al contempo anche altri piccoli ma fondamentali accorgimenti.

L’importanza di una dieta bilanciata e di uno stile di vita sano

Come è noto, tra le principali cause dell’abbassamento delle difese immunitarie vi sono le influenze stagionali, che spesso tendono a superare le barriere già indebolite magari da stili di vita non eccelsi, oppure terapie antibiotiche, infezioni batteriche o virali (persino provenienti da funghi o parassiti) nonché periodi di stress che affaticano il fisico a livello organico.

Al fine di non farsi trovare impreparati o comunque di supportare il più possibile il sistema immunitario, occorre consumare le giuste quantità di frutta e verdura per avere tutti i nutrienti necessari, in primis la già citata vitamina C. Essa si trova soprattutto negli agrumi come le arance, ma anche in tutti i frutti e la verdura di colore arancione-rosso, come i pomodori, i pompelmi, i peperoni, i meloni, le fragole e persino nei verdi kiwi. Si tratta di una vitamina idrosolubile, che consente anche di assorbire meglio il ferro.

Collegato direttamente all’alimentazione è, ovviamente, il peso corporeo: un eccesso di grassi e zuccheri nel sangue può compromettere l’equilibrio di salute generale, al pari del consumo eccessivo di alcool o, peggio, dell’abitudine di fumare.

Anche esporsi in maniera eccessiva ai raggi UV, specie in estate, induce uno stress ossidativo che può abbassare le difese: in questo caso, occorre usare una protezione solare adeguata ed evitare, come è noto, di prendere la tintarella durante le ore più calde.

Lo stress non è sempre gestibile in modo facile, ma cercare di concedersi dei momenti di pausa o, ancora meglio, dedicati allo sport, può essere estremamente utile per aiutare sistema immunitario e anticorpi a essere a loro volta più attivi. In tal senso, è di grande importanza anche il riposo notturno, che elimina le tossine accumulate durante la giornata. A questo proposito, gli specialisti consigliano di riposare non meno di 7 ore per notte.