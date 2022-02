Chirurgia della cataratta: ridurre il dolore è possibile

Per ridurre il dolore intraoperatorio e postoperatorio nella chirurgia della cataratta è utile unire l’azione analgesica antinfiammatoria di alcuni farmaci a tecniche calmanti per gestire l’ansia

Per ridurre il dolore intraoperatorio e postoperatorio nella chirurgia della cataratta è utile unire l’azione analgesica antinfiammatoria di alcuni farmaci a tecniche calmanti per gestire l’ansia. È quanto presentato durante l’Hawaiian Eye 2022.

La cataratta è una patologia oculare, caratterizzata da un’opacizzazione del cristallino, la lente che permette di mettere a fuoco le immagini sulla retina.

E’ una patologia che in genere interessa pazienti anziani; con l’avanzare dell’età, il cristallino da limpido diviene gradualmente opaco, un offuscamento dovuto all’aggregazione e all’ossidazione delle proteine del cristallino.

Vi sono però anche forme giovanili, che hanno origine congenita e possono essere dovute a farmaci, traumi e patologie. Altre possibili cause sono un’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, e il fumo.

La cataratta può compromettere significativamente la visione, inficiando l’esecuzione delle attività quotidiane e limitando l’autonomia di chi ne soffre.

Al momento, l’unico trattamento in caso di cataratta è l’intervento chirurgico che permette di asportare la parte del cristallino opacizzata e impiantare una lente sostitutiva.

“Quello che vedo, pensando al futuro, è che forse ci stiamo sbarazzando della sedazione IV utilizzando durante la chirurgia presidi per affrontare dolore e infiammazione ed eliminare questo problema al paziente”, ha detto Deborah Gess Ristvedt, chirurgo oftalmologa presso la Vance Thompson Vision, Alexandria, US.

Prima dell’intervento chirurgico, è stato dimostrato che le opzioni non farmacologiche come ascoltare musica o tenersi per mano riducono l’ansia.

“Semplicemente tenendo la mano di un paziente, si calmano. Scopri che hanno livelli più bassi di rilascio di adrenalina e una minore necessità di sedazione”, ha detto Ristvedt.

Ristvedt ha discusso diverse opzioni farmacologiche per il dolore e l’infiammazione.

“La fenilefrina all’1% e il ketorolac allo 0,3% infusi in una soluzione salina bilanciata sono in circolazione da un po’ di tempo, ma adesso li stiamo usando con più frequenza per mantenere la dilatazione, ridurre infiammazione e diminuire il dolore postoperatorio”, ha aggiunto.

La somministrazione di desametasone intracanalicolare 0,4 mg ha lo scopo di trattare il dolore e l’infiammazione postoperatori attraverso la somministrazione 24 ore su 24.

L’eliminazione delle gocce riduce il potenziale di errore e non conformità del paziente, ha affermato Ristvedt.

“Un’altra opzione che abbiamo per il trattamento dell’infiammazione in chirurgia è l’iniezione intraoculare di desametasone. Questo è un modo meraviglioso per affrontare l’infiammazione in cui gli effetti iniziano al giorno 1 e durano fino al giorno 30”.

“Dobbiamo davvero personalizzare l’esperienza e la soddisfazione del paziente cercando di essere proattivi con dolore e infiammazione”, ha concluso Ristvedt.